Gabriel Magalhães é destaque no título inglês do Arsenal; veja principais nomes da conquista

David Raya, William Saliba, Gabriel Magalhães, Martín Zubimendi, Eberechi Eze e Viktor Gyökeres são alguns dos principais destaque na conquista do título da Premier League pelo Arsenal, assegurado nesta terça-feira, o primeiro do clube desde 2004.

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David Raya, "Mister Clean Sheet"

O espanhol se firmou nesta temporada como um dos principais goleiros da Premier League e o menos vazado na liga, tendo sofrido apenas 26 gols em 37 partidas. Foram 19 jogos sem sofrer gols (além de outros 9 jogos sem gols sofridos em 13 confrontos da Champions League).

Ele é o único jogador do elenco a ter jogado todos os minutos, tanto na Premier League quanto na Champions League. Raya descansou apenas nas duas competições de copas nacionais, cedendo seu lugar ao seu compatriota, Kepa Arrizabalaga.

Saliba e Gabriel Magalhães, os pilares da zaga

As estatísticas apresentadas por Raya não poderiam ser explicadas sem levar em consideração o desempenho dos zagueiros William Saliba e Gabriel Magalhães.

O francês e o brasileiro formam uma muralha quase impenetrável (ambos com mais de 1,90 metro de altura) tanto na defesa quanto no ataque. Eles se consolidaram como dois dos principais zagueiros do mundo, cobiçados por diversos clubes, apesar de seu alto valor de mercado: 90 milhões de euros para o primeiro (cerca de R$ 528 milhões na cotação atual) e 75 milhões para o segundo (R$ 440 milhões), segundo o portal especializado Transfermarkt.

Eles são exemplos de zagueiros modernos: agressivos na marcação, rápidos para fechar espaços e fundamentais na construção das jogadas a partir da defesa.

A esses atributos, o brasileiro somou um nível notável de eficiência nesta temporada: 4 gols e 5 assistências em todas as competições.

Zubimendi, o complemento de Rice

Tendo chegado nesta temporada vindo da Real Sociedad, o meia formou uma parceria sólida com Declan Rice em uma equipe que, além de ter conquistado a Premier League, se prepara para disputar a final da Champions League no dia 30 de maio, em Budapeste, contra o PSG.

Produto da autêntica escola espanhola, o campeão europeu de 2024 com 'La Roja' não se destaca por suas estatísticas, embora tenha contribuído com cinco gols e uma assistência na Premier League, mas sim por sua leitura de jogo e pela capacidade de elevar o desempenho dos jogadores ao seu redor.

Eze, a faísca do ataque

Se Zubimendi representa a estabilidade, Eberechi Eze — contratado nesta temporada junto ao Crystal Palace — simboliza a liberdade no ataque para uma equipe caracterizada pela solidez, muitas vezes em detrimento da criatividade.

Com 32 jogos, sete gols e duas assistências, Eze foi fundamental na criação de jogadas de perigo, graças ao seu drible e à sua capacidade de articulação dentro e nos arredores da grande área.

Gyökeres, em processo de adaptação

Outra nova contratação, também de 27 anos, cuja contribuição serviu para dar o toque final a um projeto que vinha sendo gestado há vários anos.

O artilheiro do Arsenal, o sueco Viktor Gyökeres, contribuiu com 14 gols em sua temporada de estreia na Premier League (21 somando todas as competições), um desempenho sólido, embora distante dos números estratosféricos de sua campanha anterior pelo Sporting de Lisboa: 39 gols no campeonato português e 54 se forem contadas todas as competições.

No entanto, para além de simplesmente marcar gols, o centroavante se adaptou às exigências de Mikel Arteta: trabalho na pressão e na fixação das defesas adversárias, com o objetivo de criar espaços para os talentosos jogadores ao seu redor, como Eze, Bukayo Saka, Martinelli e Martin Odegaard.

Com conteúdo do AFP*