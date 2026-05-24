Arsenal bate Crystal Palace com gol de Jesus no jogo da festa do título inglês

O Arsenal encerrou a sua campanha no Campeonato Inglês com chave de ouro. Já campeão, o time de Mikel Arteta venceu o Crystal Palace por 2 a 1 neste domingo, no Selhurst Park, com gols de Gabriel Jesus e Madueke, na partida que marcou a festa do título nacional.

Com o triunfo, os Gunners se despediram do torneio com 85 pontos conquistados, sete a mais que o Manchester City, que ficou com a vice-liderança. Os jogadores fizeram muita festa no gramado após o apito final e enfim ergueram a taça, que retorna ao Arsenal depois de 22 anos.

A temporada, no entanto, ainda não acabou para a equipe londrina. No próximo sábado, os comandados de Mikel Arteta brigam pelo título inédito da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu. A bola rola a partir das 13h (de Brasília) na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

Classificados para torneios continentais

Além do Arsenal, campeão, outras quatro equipes garantiram classificação para a próxima edição da Champions League. São eles: Manchester City, Manchester United, Aston Villa e Liverpool.

Já o Bournemouth e o Sunderland ficaram com as vagas para a Liga Europa da próxima temporada, enquanto o Brighton, oitavo colocado, disputará a Liga Conferência. O Chelsea, por sua vez, amargou a décima posição da tabela e não participará de nenhuma competição continental na próxima temporada.

Rebaixados

Na parte de baixo da classificação, o Tottenham venceu o Everton e garantiu a permanência na Premier League. O West Ham até superou o Leeds United por 3 a 0, mas não escapou do rebaixamento. Além disso, Burnley e Wolverhampton também caíram para a Segunda Divisão da Inglaterra.

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