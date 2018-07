Arsenal anuncia a contratação de Lichtsteiner, ex-lateral da Juventus

O técnico Unai Emery ganhou seu primeiro reforço após assinar contrato com o Arsenal para ser o substituto de Arsene Wenger, que se despediu ao fim da última temporada após 22 anos no cargo. Trata-se do lateral-direito suíço Stephan Lichtsteiner, que estava na Juventus, da Itália.

Lichtsteiner vestirá a camisa número 12 e chega para ser concorrente de Hector Bellerín, cobiçado por outros clubes, mas deixado de lado pelo técnico da seleção espanhola Julen Lopetegui, que decidiu não levar o jogador dos Gunners para a Copa do Mundo da Rússia.

“É um grande momento. É ótimo para mim me juntar ao Arsenal depois da Juventus e tenho esse grande desafio de fazer grandes coisas acontecerem com esse clube. Há um projeto. Existe um projeto de voltar à Liga dos Campeões. Acho que é difícil ver um clube como o Arsenal não jogando a Liga dos Campeões. Se você ver os jogadores, o clube, o estádio…. é um projeto, uma grande oportunidade de deixar o clube de volta no mais alto nível”, disse Lichtsteiner.

Lichtsteiner estava livre para assinar com qualquer clube de graça já que seu contrato com a Velha Senhora acabou. O suíço permaneceu no clube por sete temporadas, se sagrando campeão italiano em todas elas e participando de um dos ciclos mais vitoriosos da Juve.

O técnico Unai Emery aposta em sua experiência e nos últimos anos vitoriosos na Itália, incluindo duas finais de Liga dos Campeões, para retomar os tempos de glória do Arsenal. O lateral-direito soma mais de 250 jogos com a Juventus e é o quarto jogador suíço que mais defendeu seu país, com 99 aparições, além de ser o capitão da seleção desde 2016.

“Stephan nos trás uma grande experiência e liderança para a nossa equipe. Ele é um jogador com grande qualidade e com uma postura muito determinada e positiva. Stephan irá ajudar a melhorar o time dentro e fora do campo”, afirmou Unai Emery.