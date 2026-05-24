River toma virada no fim, e Belgrano conquista título inédito do Apertura Argentino

Neste domingo, o Belgrano se sagrou campeão do torneio Apertura do Campeonato Argentino pela primeira vez ao bater o River Plate por 3 a 2, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG), na final disputada em jogo único.
Campeão inédito
Com a virada no fim, o Belgrano conquistou o título inédito do Apertura, impedindo um octacampeonato do River. A equipe também garantiu a classificação para a Libertadores de 2027.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪RIVER PLATE 2 X 3 BELGRANO🔵⚪
🏆 Competição: Campeonato Argentino - Final
🏟️ Local: Estádio Mario Alberto Kempes, Córdoba (ARG)
📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Facundo Colidio, aos 18' do 1ºT (River Plate)
- ⚽ Leonardo Morales, aos 26' do 1ºT (Belgrano)
- ⚽ Tomás Galván, aos 14' do 2ºT (River Plate)
- ⚽ Nicolás Fernández, aos 40' do 2ºT (Belgrano)
- ⚽ Nicolás Fernández, aos 43' do 2ºT (Belgrano)
Como foi o jogo
Aos 18 minutos de jogo, Tomás Galván recebeu na área adversária e cruzou para Facundo Colidio marcar e abrir o placar a favor do River Plate. Aos 26, Lucas Zelarayán cobrou escanteio e Leonardo Morales subiu para cabecear e empatar para o Belgrano.
Na segunda etapa, aos 14, Galván recebeu de Colidio na área e tirou do goleiro Thiago Cardozo para colocar o River novamente na frente. Aos 30, após pênalti marcado com o auxílio do VAR, o Belgrano chegou ao empate mais uma vez, com Nicolás Fernández.
Na reta final do tempo regulamentar, aos 43, Franco Vázquez cruzou baixo na área e Fernández apareceu para fazer seu segundo e garantir o título inédito do Apertura.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp