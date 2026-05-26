Notícias sobre lesão de Messi "não são tão ruins", diz Scaloni

O técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, disse em entrevista ao canal DSports transmitida nesta terça-feira (26) que as primeiras notícias sobre as condições físicas de Lionel Messi antes da Copa do Mundo "não são tão ruins".

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🗓 #AmistosoInternacional ⚽ #Argentina 🇦🇷 2 - Zambia 🇿🇲 0 ⏱ Final del primer tiempo ✍ Al descanso con ventaja gracias a los goles de Julián Álvarez 🕷️ y Lionel Messi 🐐#TodosJuntos 🙌 pic.twitter.com/hoHlT4e6nj — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) April 1, 2026

A lesão

Faltando menos de três semanas para o início do Mundial, Messi, de 38 anos, acendeu o sinal de alerta para os atuais campeões após deixar o jogo do Inter Miami contra o Philadelphia Union pela MLS, no último domingo, com dores na perna esquerda.

O time da Flórida confirmou na segunda-feira que o astro argentino sofreu uma "sobrecarga associada a uma fadiga muscular" no músculo posterior da coxa esquerda e que o prazo para seu retorno aos gramados "estará sujeito ao seu progresso clínico e funcional".

"As primeiras notícias não são tão ruins. Logicamente, preferíamos que não tivesse acontecido nada, mas agora temos que esperar para ver como ele evolui", disse Scaloni sobre a lesão do camisa 10.

Ao ser substituído aos 28 minutos do segundo tempo na vitória do Inter Miami por 6 a 4 sobre o Philadelphia, Messi deixou o campo caminhando, mas levou a mão à coxa esquerda.

Situação da Argentina

A Argentina estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 16 de junho contra Argélia, em Kansas City, pelo Grupo G, que também conta com Jordânia e Áustria.

Antes, a 'Albiceleste' fará dois amistosos preparatórios para o torneio: em 6 de junho, contra Honduras, no Texas; e no dia 9 de junho, contra a Islândia, no Alabama.

*Conteúdo produzido pela AFP

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