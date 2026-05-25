Após susto, exames afastam possibilidade de lesão grave de Messi às vésperas da Copa

O Inter Miami divulgou nesta segunda-feira o boletim médico referente aos exames realizados em Lionel Messi após suspeita de lesão. Segundo o que foi examinado, o desconforto que fez o atleta ser substituído na partida deste domingo, contra o Philadelphia Union, foi causado por uma sobrecarga na posterior da coxa esquerda, mas sem uma lesão grave.
"Após a realização de novos exames médicos nesta segunda-feira, o diagnóstico inicial indica uma sobrecarga associada à fadiga muscular na parte posterior da coxa esquerda.
O cronograma para seu retorno à atividade física dependerá de sua evolução clínica e funcional.", comunicou o clube.
🩺 Injury Update presented by @BaptistHealthSF
for Leo Messi.
Details: https://t.co/NPZn2mE33V pic.twitter.com/Atg3JpAORd
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 25, 2026
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
O que aconteceu?
Neste domingo, jogando em casa, O Inter Miami bateu o Philadelphia Union por 6 a 4, em duelo válido pela Major League Soccer (MLS), com Messi iniciando a partida como titular. Entretanto, aos 28 minutos do segundo tempo, o argentino teve que ser substituído, com dores na coxa.
Esta foi a última partida do Inter Miami antes da Copa do Mundo e contou com duas assistências do argentino. O atacante Luis Suárez também brilhou na partida com três gols.
Copa do Mundo no horizonte
A situação gerou alerta por conta da proximidade da Copa do Mundo. A Argentina estreia no torneio no dia 16 de junho, contra a Argélia, e conta com Messi como principal referência técnica e liderança do elenco.
Aos 38 anos, o atacante se prepara para disputar o que pode ser seu último Mundial. Por isso, qualquer problema físico neste período decisivo é acompanhado com cautela não apenas pelo Inter Miami, mas também pela comissão técnica comandada por Lionel Scaloni.
Apesar de ainda não ter sido divulgada a lista dos convocados da seleção argentina, Messi está na pré-lista e muito provavelmente será convocado caso tenha condições.