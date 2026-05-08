Messi coloca Brasil entre os favoritos da Copa do Mundo e elogia Neymar

A pouco mais de um mês do início da Copa do Mundo, Lionel Messi concedeu entrevista ao jornal argentino Olé e falou sobre suas expectativas para o Mundial. O camisa 10 também apontou as seleções favoritas ao título e comentou sobre a presença de Neymar na competição.

Argentina chega competitiva ao Mundial

Ao analisar o momento da seleção argentina, Messi destacou a condição física dos jogadores nesta fase da temporada e o espírito competitivo do grupo comandado por Lionel Scaloni.

"Eles estão em boa forma. Embora muitos jogadores estejam lidando com lesões ou falta de ritmo de jogo, quando o grupo está junto fica claro que são uma equipe competitiva que sempre quer vencer. Mas sabemos que a Copa do Mundo é sempre difícil por causa das outras seleções.", afirmou.

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França, Espanha e Brasil entre os favoritos

Questionado sobre quais seleções despontam como favoritas ao título, Messi colocou França, Espanha e Brasil entre os principais candidatos ao troféu.

"Acho que a França está muito bem novamente, tem muitos jogadores de alto nível. Acho que a Espanha e o Brasil, embora não estejam no seu melhor há algum tempo, são sempre candidatos ao título e têm jogadores para competir em todas as competições oficiais.", revelou.

Messi também lembrou outras potências tradicionais do futebol mundial e ressaltou que surpresas sempre podem acontecer em Copas do Mundo.

"Depois, há os mesmos que sempre mencionamos. Alemanha, Inglaterra, as grandes potências... Portugal também tem uma seleção muito competitiva e boa. E sempre há uma surpresa...", acrescentou.

Messi exalta Neymar e destaca amizade

Por fim, o argentino foi perguntado sobre a possível convocação de Neymar para a Seleção Brasileira. Messi destacou a amizade entre os dois e fez elogios ao meia-atacante do Santos.

"Não consigo ser muito objetivo, ele é meu amigo. Obviamente, adoraria que ele fosse, que coisas boas acontecessem com ele porque ele merece. Na Copa do Mundo, sempre queremos os melhores jogadores, e o Ney, enquanto estiver lá, sempre será um deles. Ele tem um carisma muito especial. Ele vive a vida exatamente como a sente, sem se preocupar com as consequências. Ele vive a vida dele, é feliz e é muito natural.", concluiu.