Argentina divulga pré-lista para a Copa do Mundo com Giay e Flaco López, do Palmeiras

Com Augustín Giay e Flaco López, do Palmeiras, a Seleção Argentina divulgou, na manhã desta segunda-feira, a pré-lista de convocação para a Copa do Mundo de 2026.
Entre os 55 jogadores listados por Lionel Scaloni, está presente o do camisa 10 Lionel Messi, que pode entrar para a história como o primeiro jogador a estar presente em seis mundiais. Recorde que também pode ser batido por Cristiano Ronaldo e o goleiro do México, Guillermo Ochoa.
Mesmo punido, Gianluca Prestianni, do Benfica, está presente na lista de Scaloni. No entanto, a FIFA aceitou o pedido da UEFA para extensão mundial da pena por discriminação racial contra o brasileiro Vinícius Júnior, em partida válida pela Liga dos Campeões. Caso seja convocado, o atacante perderá as duas primeiras partidas do mundial.
A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo, com Argélia, Áustria e Jordânia, e tem sua estreia marcada para 26 de junho contra a seleção argelina.
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Veja a lista completa:
Goleiros:
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marseille
- Juan Musso - Atlético de Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace
- Facundo Cambeses - Racing Club
- Santiago Beltran - River Plate
Defensores:
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta - River Plate
- Marcos Senesi - Bournemouth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Marselha
- Cristian Romero - Tottenham
- Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
- Zaid Romero - Getafe
- Facundo Medina - Marselha
- Marcos Acuña - River Plate
- Nicolás Tagliafico - Lyon
- Gabriel Rojas - Racing Club
Meio-campistas:
- Máximo Perrone - Como 1907
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Guido Rodríguez - Valencia
- Aníbal Moreno - River Plate
- Milton Delgado - Boca Juniors
- Alan Varela - FC Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter de Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Bétis
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendía - Aston Villa
- Valentín Barco - Strasburgo
- Lionel Messi - Inter de Miami
- Nicolás Paz - Como 1907
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Tomás Aranda - Boca Juniors
Atacantes:
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Matías Soulé - AS Roma
- Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club
- Gianluca Prestianni - Benfica
- Santiago Castro - Bologna
- Lautaro Martínez - Inter de Milão
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma Calcio