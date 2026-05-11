Argentina divulga pré-lista para a Copa do Mundo com Giay e Flaco López, do Palmeiras

Com Augustín Giay e Flaco López, do Palmeiras, a Seleção Argentina divulgou, na manhã desta segunda-feira, a pré-lista de convocação para a Copa do Mundo de 2026.

Entre os 55 jogadores listados por Lionel Scaloni, está presente o do camisa 10 Lionel Messi, que pode entrar para a história como o primeiro jogador a estar presente em seis mundiais. Recorde que também pode ser batido por Cristiano Ronaldo e o goleiro do México, Guillermo Ochoa.

Mesmo punido, Gianluca Prestianni, do Benfica, está presente na lista de Scaloni. No entanto, a FIFA aceitou o pedido da UEFA para extensão mundial da pena por discriminação racial contra o brasileiro Vinícius Júnior, em partida válida pela Liga dos Campeões. Caso seja convocado, o atacante perderá as duas primeiras partidas do mundial.

A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo, com Argélia, Áustria e Jordânia, e tem sua estreia marcada para 26 de junho contra a seleção argelina.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Veja a lista completa:

Goleiros:

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marseille

Juan Musso - Atlético de Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing Club

Santiago Beltran - River Plate

Defensores:

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martínez Quarta - River Plate

Marcos Senesi - Bournemouth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Marselha

Cristian Romero - Tottenham

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Marselha

Marcos Acuña - River Plate

Nicolás Tagliafico - Lyon

Gabriel Rojas - Racing Club

Meio-campistas:

Máximo Perrone - Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodríguez - Valencia

Aníbal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - FC Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter de Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Bétis

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendía - Aston Villa

Valentín Barco - Strasburgo

Lionel Messi - Inter de Miami

Nicolás Paz - Como 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Tomás Aranda - Boca Juniors

Atacantes: