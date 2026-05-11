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Argentina divulga pré-lista para a Copa do Mundo com Giay e Flaco López, do Palmeiras

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Foto por ERNESTO BENAVIDES / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 11/05/2026 às 11:25 • Atualizado 11/05/2026 às 11:30

Com Augustín Giay e Flaco López, do Palmeiras, a Seleção Argentina divulgou, na manhã desta segunda-feira, a pré-lista de convocação para a Copa do Mundo de 2026.

Entre os 55 jogadores listados por Lionel Scaloni, está presente o do camisa 10 Lionel Messi, que pode entrar para a história como o primeiro jogador a estar presente em seis mundiais. Recorde que também pode ser batido por Cristiano Ronaldo e o goleiro do México, Guillermo Ochoa.

Mesmo punido, Gianluca Prestianni, do Benfica, está presente na lista de Scaloni. No entanto, a FIFA aceitou o pedido da UEFA para extensão mundial da pena por discriminação racial contra o brasileiro Vinícius Júnior, em partida válida pela Liga dos Campeões. Caso seja convocado, o atacante perderá as duas primeiras partidas do mundial.

A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo, com Argélia, Áustria e Jordânia, e tem sua estreia marcada para 26 de junho contra a seleção argelina.

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Veja a lista completa:

Goleiros:

  • Emiliano Martínez - Aston Villa
  • Gerónimo Rulli - Olympique de Marseille
  • Juan Musso - Atlético de Madrid
  • Walter Benítez - Crystal Palace
  • Facundo Cambeses - Racing Club
  • Santiago Beltran - River Plate

Defensores:

  • Agustín Giay - Palmeiras
  • Gonzalo Montiel - River Plate
  • Nahuel Molina - Atlético de Madrid
  • Nicolás Capaldo - Hamburgo
  • Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
  • Lucas Martínez Quarta - River Plate
  • Marcos Senesi - Bournemouth
  • Lisandro Martínez - Manchester United
  • Nicolás Otamendi - Benfica
  • Germán Pezzella - River Plate
  • Leonardo Balerdi - Marselha
  • Cristian Romero - Tottenham
  • Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
  • Zaid Romero - Getafe
  • Facundo Medina - Marselha
  • Marcos Acuña - River Plate
  • Nicolás Tagliafico - Lyon
  • Gabriel Rojas - Racing Club

Meio-campistas:

  • Máximo Perrone - Como 1907
  • Leandro Paredes - Boca Juniors
  • Guido Rodríguez - Valencia
  • Aníbal Moreno - River Plate
  • Milton Delgado - Boca Juniors
  • Alan Varela - FC Porto
  • Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
  • Rodrigo De Paul - Inter de Miami
  • Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
  • Enzo Fernández - Chelsea
  • Alexis Mac Allister - Liverpool
  • Giovani Lo Celso - Real Bétis
  • Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
  • Emiliano Buendía - Aston Villa
  • Valentín Barco - Strasburgo
  • Lionel Messi - Inter de Miami
  • Nicolás Paz - Como 1907
  • Franco Mastantuono - Real Madrid
  • Thiago Almada - Atlético de Madrid
  • Tomás Aranda - Boca Juniors

Atacantes:

  • Nicolás González - Atlético de Madrid
  • Alejandro Garnacho - Chelsea
  • Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
  • Matías Soulé - AS Roma
  • Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club
  • Gianluca Prestianni - Benfica
  • Santiago Castro - Bologna
  • Lautaro Martínez - Inter de Milão
  • José Manuel López - Palmeiras
  • Julián Álvarez - Atlético de Madrid
  • Mateo Pellegrino - Parma Calcio

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