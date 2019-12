Cria do São Paulo, Lucas Kal renova contrato de empréstimo com o América-MG

O América-MG anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato de Lucas Kal, que pertence ao São Paulo, mas defendeu o Coelho nesta temporada por empréstimo. Agora, o zagueiro revelado em Cotia permanecerá em Belo Horizonte até o final de 2020.

Desembarcando no Amérca-MG em setembro deste ano, Lucas Kal precisou de pouco tempo para conquistar a titularidade na defesa. Em 15 atuações, o zagueiro convenceu a diretoria do Coelho, que se impressionou com sua capacidade de leitura de jogo, posicionamento e bom passe.

“Desde que chegou, o Lucas Kal demonstrou tudo aquilo que nos motivou a contratá-lo. Se adaptou rapidamente e cumpriu as expectativas, mostrando muita regularidade desde a primeira vez que foi acionado no time. O Lucas terminou o ano como titular da nossa zaga, e tanto ele quanto o América tinham o interesse pela continuidade em 2020. A boa relação com o São Paulo também facilitou a negociação. Estamos muito contentes com essa renovação com o atleta”, firmou Paulo Bracks, diretor de futebol do clube.

Com Lucas Kal em campo, o América-MG sofreu 11 gols em 15 partidas, média de apenas 0,73 gol por jogo. O atleta foi peça-chave do time que protagonizou uma arrancada significativa depois de chegar a figurar na zona de rebaixamento da Série B.