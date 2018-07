Após vitória, Donizete fala sobre próximo jogo contra ex-clube: “Lá está bagunçado”

O América venceu o Internacional, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time alviverde deixou a zona de rebaixamento, alcançando 17 pontos na 14ª colocação. O próximo duelo será contra o Santos, no domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro. Segundo o volante Leandro Donizete, que está emprestado do Peixe ao Coelho, alertou que a equipe mineira pode conseguir um resultado positivo.

“Lá está bagunçado, a torcida cobrando demais, cobram muito a garotada, sei como é, conheço lá. Dá pra aproveitar, jogar no erro deles, incomodar eles e tentar sair com os três pontos. Estamos merecendo isso e hoje mostramos”, destacou Donizete que não vai para o duelo contra o Peixe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A vitória sobre o Inter marcou a estreia de Adilson Batista no comando do Coelho. O tempo, porém, foi curto para o novo comandante implantar seu estilo de jogo ao clube. Segundo o volante Juninho, o treinador já começou com sua filosofia.

“Ontem (terça) ele fez um treino muito parado, de posicionamento, e fizemos muita coisa com ele. A gente fica triste de não ter dado certo com o Drubscky”, destacou.

O meia Rui disse, porém, que Adilson foi importante no diálogo com os atletas e pediu que a equipe seguisse na mesma vontade para buscar a vitória diante do Internacional.

“O Adilson pediu pra gente fazer o que fazíamos de melhor, voltar a fazer, jogar com dedicação e vontade, com pouco tempo ele chegou e já teve que ir a campo e já estamos jogando. Ele tem o dedo dele ali. Fico feliz por ele também que ficou um tempo fora”, finalizou.