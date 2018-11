América-MG fecha sua preparação para enfrentar o Palmeiras

Na manhã desta terça-feira, o América-MG encerrou sua preparação para a partida contra o Palmeiras. O duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro será na quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque.

O dia começou cm os atletas na academia do CT Lanna Drumond realizando exercícios físicos e de prevenção. Em seguida, o treinador Givanildo Oliveira separou o elenco em dois grupos.

Enquanto o primeiro grupo realizou o tradicional rachão e participou de uma atividade de precisão dos passes e das finalizações, a segunda metade do elenco, que foi composto por alguns titulares no duelo contra o Santos, seguiu na academia realizando trabalhos de recuperação física.

Três jogadores continuam no departamento médico fazendo tratamento. O goleiro Jori está com tendinite nos adutores das duas coxas. O volante David tem fratura na fíbula do joelho esquerdo. E o meia Ruy tem dores na parte posterior da coxa esquerda. Já o meia Marquinhos fez trabalhos de transição física.

Depois do treino, a delegação do América-MG foi para o Aeroporto de Confins, onde embarcará para São Paulo.