América-MG anuncia contratação do técnico Roger Silva

O América-MG anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Roger Silva para suceder Alberto Valentim, dispensado no domingo. O contrato do novo treinador vai até o dia 30 de novembro de 2026.

Em seu último trabalho, Roger foi campeão pernambucano no comando do Sport, clube que deixou em 22 de março, após empate com o Cuiabá. Em 2024, pelo Athletic-MG, ele foi vice-campeão da Série C e, na temporada seguinte, comandou o Londrina na campanha do acesso à Série B.

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Com o desafio de devolver o América-MG à elite do futebol brasileiro, ao lado de Roger Silva, chegam também os auxiliares Renato Gheller e Eduardo Abdo.

Com apenas um ponto em quatro rodadas, o América-MG aparece na lanterna da Série B. Às 18 horas (de Brasília) deste sábado, no Independência, a equipe mineira recebe o Sport, ex-time de Roger.