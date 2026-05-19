Lenda da Alemanha diz ser contra o retorno de Neuer à seleção

Oliver Kahn disse ser contra a volta de Manuel Neuer ao posto de goleiro titular da seleção alemã. O ex-Bayern de Munique expressou sua opinião em meio à indecisão do treinador Julian Nagelsmann acerca da titularidade da posição.

Kahn disse que o possível retorno de Neuer descredibilizaria o técnico alemão, diante da substituição de Oliver Baumann, que tem sido o titular no gol há meses. A mudança, segundo ele, seria um risco para a moral da equipe e para a confiança entre os jogadores e a comissão técnica.

"O impacto de uma decisão como essa não afetaria só os goleiros, especialmente Oliver Baumann, como também o próprio time", disse. "É por isso que é sempre melhor esclarecer coisas como essa muito mais cedo. O que dizer a Oliver Baumann agora? Você deveria encorajá-lo para a Copa do Mundo para que ele continue confiante no gol", disse ao canal alemão Sport1.

Físico preocupa

Neuer deixou a última partida do Campeonato Alemão, contra o Colônia, vencida pelo Bayern por 5 a 1. O goleiro sentiu um desconforto na panturrilha esquerda e há dúvidas quanto a sua presença na final da Copa da Alemanha no próximo sábado, contra o Sttutgart.

Kahn comentou sobre as questões físicas de Manuel Neuer e analisou a situação de um jogador em final de carreira.

"É possível ainda entregar grandes atuações, mas é difícil dar o melhor de si dia após dia . O corpo fica mais vulnerável e precisa de mais tempo para se recuperar", disse.

"O estresse físico e mental que um jogador tem que lidar numa Copa do Mundo é muito alto. Manter um alto nível durante a competição será um desafio gigante para Manuel."

O treinador da Alemanha, Julian Nagelsmann, fará o anúncio da lista de jogadores para a Copa do Mundo na próxima quinta-feira, dia 21.

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