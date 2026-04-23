Mais de quatro milhões de ingressos para as Olimpíadas de 2028 já foram vendidos

Mais de quatro milhões de ingressos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 foram vendidos em todo o mundo durante a janela inicial de vendas deste mês, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (23).

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Os compradores de ingressos vieram de 85 países, e as principais vendas internacionais foram provenientes do Reino Unido, Canadá, México e Japão.

"A resposta à nossa venda inicial foi simplesmente histórica", afirmou Reynold Hoover, CEO do LA28. "Os fãs, tanto os daqui quanto os de longe, se manifestaram: o mundo quer fazer parte dos Jogos de LA28".

A próxima oportunidade para adquirir ingressos para as Olimpíadas de 2028 será em agosto, e os interessados podem se cadastrar até o dia 22 de julho.

Os fãs poderão adquirir até doze ingressos para eventos olímpicos, assim como até doze ingressos para partidas de futebol olímpico, as quais não estão incluídas no limite máximo de doze ingressos para os demais eventos olímpicos.

De acordo com os organizadores, 95% de todos os ingressos com preço inferior a US$ 100 (cerca de R$ 500) foram vendidos durante a primeira leva. As sessões que incluíam eventos femininos superaram em vendas aquelas com eventos masculinos, atingindo uma taxa de 93% contra 88%.

Os ingressos para a ginástica foram os que se esgotaram mais rapidamente. Todos os ingressos disponíveis para as novas modalidades olímpicas — flag football, lacrosse, softbol e squash — também foram todos vendidos.

*com conteúdo da AFP