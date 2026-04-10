Polícia chinesa prende homem por cyberbullying contra atleta olímpica

Autoridades do sul da China prenderam um homem de 31 anos por fazer comentários ofensivos na internet sobre a tricampeã olímpica de saltos ornamentais Quan Hongchan, informou a polícia nesta sexta-feira (10).

Quan, de 19 anos, revelou recentemente, em uma entrevista comovente, que chegou a pensar em se aposentar devido à discussão constante sobre seu peso.

A atleta se consagrou campeã olímpica em Tóquio, em 2021, aos 14 anos, antes de somar outros dois ouros em Paris, tornando-se uma das mais populares do país.

Ídolos, exposição e cyberbullying

A devoção às estrelas do esporte na China é, por vezes, acompanhada de cyberbullying por parte de alguns torcedores obcecados com a vida pessoal dos atletas.

Quan viu multidões viajarem para sua cidade natal e foi assediada em hotéis.

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Ação policial

Segundo um comunicado da polícia do distrito de Yuexiu, na cidade de Cantão, um homem de 31 anos de sobrenome Xu havia "feito repetidamente comentários ofensivos sobre uma atleta do Centro de Treinamento Esportivo de Ersha" em um chat na plataforma de mensagens WeChat.

A polícia deteve Xu por 10 dias e lhe aplicou uma multa, enquanto "agia conforme a lei com as outras pessoas envolvidas no grupo".

O comunicado da polícia não menciona o nome de Quan, mas a imprensa estatal informou que o caso está relacionado à saltadora, que frequenta o Centro de Treinamento Esportivo de Ersha.

Relato da atleta

A jovem declarou à revista chinesa Renwu, publicada em março, que menstruou depois dos Jogos de Paris, o que a fez ganhar peso, embora "comesse muito pouco".

"Depois dos Jogos Olímpicos, na verdade, pensei em me aposentar", confessou. "Naquela época, não só dentro da equipe, mas também na opinião pública, eu via todos os dias pessoas dizendo que eu estava gorda", revelou Quan.



*Conteúdo produzido pela AFP