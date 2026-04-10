Ajinomoto apresenta nova formação de atletas e renova parceria com o CPB

A Ajinomoto do Brasil apresentou nesta quarta-feira em evento realizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo, a nova formação do Time Ajinomoto, grupo de atletas que recebe suporte nutricional da empresa. O encontro também marcou a renovação do patrocínio ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) até os Jogos de Los Angeles 2028.

A iniciativa

Realizado no Restaurante Selvagem, o evento reuniu atletas, dirigentes e profissionais do mercado esportivo e oficializou a incorporação do Projeto Vitória à área de Responsabilidade Social da empresa.

A iniciativa, que oferece suporte nutricional a atletas, passa agora a atuar integrada ao programa educacional “Alimentação para Vencer”, com foco em ampliar o alcance das ações para além do alto rendimento.

A presidente da Ajinomoto do Brasil, Naoko Yamamoto, afirmou que a proposta é estender os benefícios do conhecimento nutricional ao público em geral.

“Acreditamos que a mesma tecnologia nutricional que ajuda um campeão a superar seus limites, também pode auxiliar as pessoas a terem uma vida mais equilibrada no dia a dia”, disse.

Nova formação

A apresentação da nova equipe foi conduzida pelo jornalista Fernando Gavini. Neste ciclo, o Time Ajinomoto passa a contar com Adriana Silva, maratonista bicampeã pan‑americana, e Rafael Silva, o Baby, judoca medalhista olímpico, como mentores do grupo.

O elenco é formado por Alana Maldonado (judô), Arthur Nory (ginástica artística), Bruna e Giulia Takahashi (tênis de mesa), Gustavo Carneiro (tênis em cadeira de rodas), Petrúcio Ferreira (atletismo) e Thiago Paulino (arremesso de peso e lançamento de disco). Também foram anunciados três novos nomes: Aline Ferreira (tênis de mesa), Eduarda Bastos (judô) e Mariana D’Andrea (halterofilismo).

Parceria estendida

Durante o evento, a diretora de Comunicação, Marketing e Inovação da Ajinomoto, Adriana Moucherek, confirmou a continuidade do apoio ao esporte paralímpico brasileiro ao longo do próximo ciclo olímpico.

“Seguimos juntos com o CPB neste ciclo Los Angeles‑2028, garantindo suporte nutricional e estrutura para que os atletas continuem em alto nível”, afirmou Adriana.

O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, José Antônio Freire, destacou a importância da manutenção da parceria, iniciada em 2019. “O esporte paralímpico é uma poderosa ferramenta de transformação social. Contar com uma empresa do porte da Ajinomoto reforça a credibilidade do trabalho que desenvolvemos diariamente”, declarou.

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