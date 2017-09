Thiago Camilo sofre punição e largará em último na Argentina

Nesta segunda-feira, a Stock Car anunciou que Thiago Camilo perderá todas as posições do grid e largará em último na etapa da Argentina, que acontece no dia 1º de outubro, em Buenos Aires.

Na última etapa da Stock Car, em Londrina, Thiago venceu a primeira corrida, mas acabou provocando um acidente na largada da segunda, envolvendo Daniel Serra, Ricardo Mauricio e Marcio Campos.

Após os comissários analisarem os vídeos do ocorrido, Camilo foi considerado culpado pelo acidente e, como punição, sairá em último na Argentina, podendo ter grande desvantagem para a sequência da temporada.

Atualmente, Thiago Camilo, que defende a Ipiranga Mattheis, aparece na vice-colocação do campeonato, com 222 pontos conquistados, apenas 13 a menos do que o líder Daniel Serra. Restam quatro corridas para o final da temporada.