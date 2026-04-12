Theo Manna conquista P2 em Interlagos e inicia temporada entre líderes do MOTO1000GP

Theo Manna garantiu o segundo lugar na corrida principal do MOTO1000GP, neste domingo (12), no Autódromo de Interlagos, e conquistou seu segundo pódio na abertura da temporada 2026. Aos 20 anos, o piloto da Ipiranga Lubrificantes brigou pela vitória até o fim, cruzando a linha de chegada a apenas 0s036 do vencedor, e já aparece entre os líderes do campeonato.
A prova foi marcada por disputas intensas e alto nível técnico. Theo teve atuação consistente, chegou a liderar, realizou ultrapassagens importantes e manteve ritmo forte durante toda a corrida. Com a BMW S1000 RR #77 bem ajustada, o piloto ainda registrou a melhor volta, com 1min36s792.
"Finalizamos a corrida 2 de forma muito positiva. Fizemos um setup muito bom durante o warm-up, e a moto realmente estava ótima e muito rápida. Mexemos também na eletrônica, e tudo isso contribuiu para esse importante resultado. Na prova, o ritmo era muito bom e quase conseguimos a vitória — nossa diferença para o líder foi de apenas 0s036", destacou o piloto.
"Estou bem feliz. Demonstramos o quanto somos fortes e competitivos e provamos que temos ritmo e desempenho para andar ali na frente, com competidores que chegam com experiências internacionais. Agora é comemorar e seguir trabalhando, já focados na próxima etapa", completou.
Além da corrida, a etapa contou com show de Fred Kyrillos, que levou o freestyle motocross ao público em Interlagos. A próxima etapa do MOTO1000GP será realizada nos dias 23 e 24 de maio, em Goiânia.
Veja o top10 da primeira etapa do MOTO1000GP:
- Maximilian Scheib (Honda/GP1000 by Motul), JD43 Liquimoly, 15 voltas em 24min27s470
- Theo Manna (BMW/GP1000), Ipiranga Lubrificantes, a 0s036
- Eric Granado (Honda/GP1000 by Motul), Honda Racing, a 0s755
- Ramiro Gandola (BMW/GP1000 by Motul), W2v Racing, a 10s936
- Kevin Fontainha (Honda/GP1000 by Motul), Honda Racing, a 15s088
- Guilherme Brito (Honda/GP1000 by Motul), Honda Repsol Cb Racing, a 15s282
- Eduardo Burr (BMW/GP1000 by Motul), Burr Motorsports, a 16s254
- Felipe Macan (Yamaha/GP1000 by Motul), Jd43m78 Blucru, a 18s039
- Mauro Passarino (BMW/GP1000 by Motul), Castrol, a 40s204
- Julio Fortunato (BMW/1000 EVO), Sport Plus Racing, a 1min01s432
