Rosenqvist vence 500 Milhas de Indianápolis com a chegada mais apertada da história

O piloto sueco Felix Rosenqvist venceu as 500 Milhas de Indianápolis neste domingo (24), superando o americano David Malukas por 0,0233 segundos na chegada mais apertada da história da icônica corrida.

O piloto de 34 anos, da Meyer Shank Racing, conquistou sua primeira vitória no Indianapolis Motor Speedway, em Indiana, nos Estados Unidos, onde largou da quarta posição.

O espanhol Álex Palou, grande favorito após a vitória no ano passado, terminou em sétimo apesar de ter saído da pole position, enquanto o mexicano Pato O'Ward protagonizou uma recuperação espetacular para terminar em quinto.

Para conquistar maior vitória da carreira, Rosenqvist ultrapassou seu grande amigo O'Ward a 15 voltas do final, em um momento crucial da prova, que foi interrompida por uma bandeira vermelha devido a um acidente envolvendo o brasileiro Caio Collet.

Depois, com a corrida reiniciada, uma bandeira amarela foi acionada, levando a uma volta final na qual o sueco ultrapassou Malukas, que ficou inconsolável e em lágrimas ao final do evento.

Os pneus, a gestão do combustível e a ameaça de chuva nas últimas 40 voltas proporcionaram um final espetacular em termos de estratégia.

A 110ª edição das 500 Milhas de Indianápolis registrou um total de 70 trocas de liderança, um novo recorde na IndyCar.

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*Por AFP