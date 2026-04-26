Reis e Fraga vencem o TCR Super Challenge em Interlagos

O retorno de Felipe Fraga à equipe W2 Pro GP, que o projetou para o automobilismo nacional, ocorreu de maneira bem-sucedida. A dupla com o brasiliense Raphael Reis converteu a pole em vitória no TCR Super Challenge disputado na manhã deste domingo, em Interlagos.

Atual campeão da Stock Car, convidado por Reis, Fraga foi escalado para conduzir o carro na primeira parte da corrida. Ele tracionou bem na hora da largada e foi abrindo vantagem até entrar nos pits na 18ª volta, com a abertura da janela para troca de pilotos e mais de seis segundos de vantagem para o vice-líder.

Reis entrou em ação e continuou abrindo vantagem, no que se desenhava como uma vitória tranquila para a dupla do número 77. Porém, a menos de três minutos da volta final, o carro de segurança foi chamado no momento em que Raphael tinha cerca de oito segundos de margem para o seu perseguidor mais próximo.

A corrida foi reiniciada para duas voltas, e o brasiliense soube como neutralizar as investidas adversárias para receber a bandeirada na primeira posição. Essa foi a segunda vitória consecutiva de Raphael Reis nas corridas de dupla no Autódromo de Interlagos.

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Com o resultado, Reis reassume a liderança do campeonato do TCR Brasil, que realiza sua próxima etapa na pista de Goiânia. “O Fraga fez um excelente trabalho: entregou o carro em primeiro, com uma boa vantagem. Então, foi só cuidar”, celebrou o piloto, satisfeito.

“Foi muito legal. Confesso que estava com medo da corrida por terem me alertado sobre os pneus e eu andando rápido. Quero agradecer ao Reis pelo convite. Foi maravilhoso dividir o carro com ele e a equipe. E, se tiver corrida em dupla de novo, estamos aí”, disse Felipe Fraga.

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