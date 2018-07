Pedrosa anuncia aposentadoria e entrará para Hall das Lendas da MotoGP

A indefinição chegou ao fim. E junto com ela, a carreira de um dos grandes nomes do automobilismo mundial. Nesta quinta-feira, em coletiva de imprensa emocionante, Dani Pedrosa anunciou que se aposentará das pistas após a temporada 2018.

Aos 32 anos, o piloto passa por uma das piores campanhas de sua carreira desde a estreia nas 125cc em 2001. O espanhol da Honda tem 41 pontos somados em oito corridas, 99 a menos que o companheiro de equipa, Marc Márquez. No último mês, foi confirmado que ele não seguiria na Honda depois de 2018, sendo substituído por Jorge Lorenzo, o que deu forças para as especulações sobre seu futuro.

“Essa é uma decisão que eu pensei por muito tempo e que é muito difícil, porque esse é um esporte que eu amo. Mas mesmo tendo boas oportunidades, sinto que não vivo a corrida tão intensamente como antes e agora tenho outras prioridades na minha vida”, disse o piloto durante a coletiva em Sachsenring, na Alemanha, palco da etapa deste fim de semana da MotoGP.

“Eu gostaria de dizer o quão sortudo eu fui por ter tido essa oportunidade. Tem sido uma vida incrível correr por esta grande equipe e pelos fãs. Posso dizer que eu conquistei muito mais do que esperava e que estou muito orgulhoso de tudo o que conquistei e tudo o que fiz. Eu alcancei o meu sonho de me tornar piloto e era algo que eu não esperava quando assistia TV”, acrescentou.

Pedrosa aproveitou também para agradecer às equipes Dorna e Honda, além dos patrocinadores e familiares. “Obrigado Honda, obrigado Honda, por terem me dado esta oportunidade, em 1999, obrigado aos meus patrocinadores. Agradeço por tudo que vivi nas corridas, as pessoas que conheci, os lugares, estou muito feliz por poder levar isso comigo, por realizar meu sonho de ser piloto de motos, agradeço aos fãs pelo apoio nas lesões e outras situações difíceis. gostaria também de agradecer a minha família. Agora é um novo capítulo e eu estou feliz em começar”, completou.

Para homenageá-lo, Carmelo Ezpeleta, o Diretor Executivo da Dorna e que também estava no anúncio, agradeceu a contribuição de Pedrosa ao esporte e revelou que o piloto será incluído no Hall das Lendas da MotoGP.

“Este é um dia muito especial, ele esteve conosco desde o início. Dani Pedrosa é, verdadeiramente, um dos grandes. Um campeão mundial de 125cc e de 250cc e um dos mais bem sucedidos pilotos que já tivemos o prazer de assistir. Ele teve anos incríveis conosco, seu comportamento tem sido um exemplo para o resto das pessoas. Junto com a FIM decidimos nomeá-lo como membro do rol da Fama, será nomeado herói da MotoGP em Valência, uma lenda do Mundial. Espero que Dani siga fazendo outras coisas conosco. Sua decisão de hoje é muito honesta”, concluiu.

O Hall das Lendas da MotoGP conta com: Giacomo Agostini, Mick Doohan, Geoff Duke, Wayne Gardner, Mike Hailwood, Daijiro Kato, Eddie Lawson, Anton Mang, Angel Nieto, Wayne Rainey, Phil Read, Jim Redman, Kenny Roberts, Jarno Saarinen, Kevin Schwantz, Barry Sheene, Marco Simoncelli, Freddie Spencer, Casey Stoner, John Surtees, Carlo Ubbiali, Alex Crivillé, Franco Uncini, Marco Lucchinelli, Kenny Roberts Jr., Nicky Hayden, Kork Ballington e Randy Mamola.

Companheiro de equipe de Pedrosa, Marc Márquez não poupou elogios ao compatriota. “Ele é uma das minhas referências. Compartilhamos os boxes e muitos bons momentos. É sempre difícil de entender, mas no fim todos chegaremos lá. Eu aprendi muitas coisas com ele e foi um prazer ser seu companheiro. Ele vai ser nomeado ao rol das Lendas e merece isso”, exaltou.

Gracias @26_DaniPedrosa por ser el referente de muchos pilotos que crecíamos en busca de nuestro sueño. Has sido un gran compañero!

Thanks Dani for being the mentor of many riders, we looked up to you when following our dreams. You’ve been a fantastic teammate!#GraciasDani pic.twitter.com/vPrhJGjN1q

— Marc Márquez (@marcmarquez93) 12 de julho de 2018