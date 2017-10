Massa aprova resultado no Texas após largada tumultuada

Felipe Massa saiu satisfeito com o resultado conquistado no Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1, neste domingo, em Austin, no Texas. Largando em décimo, o brasileiro garantiu dois importantes pontos à Williams no Circuito das Américas ao cruzar a linha de chegada em nono, mas teve de abrir mão da chance de terminar a corrida em oitavo.

Felipe Massa aproveitou o tumulto da largada para ultrapassar Sergio Perez e ganhar a nona colocação. Precisando ir aos boxes, o brasileiro perdeu algumas posições naturalmente, porém, retomou seu posto já na segunda metade da prova. Colado novamente no mexicano da Force India, então oitavo colocado, Massa ainda tentou novamente ultrapassá-lo, no entanto, por conta da bandeira azul, teve de desistir da manobra.

“Definitivamente foi um bom resultado. Foi uma boa corrida, e os pontos foram o que procuramos alcançar. Perdemos alguns pontos para a Renault, mas foi uma corrida positiva e estou feliz com o resultado. Infelizmente, a bandeira azul tirou a minha oportunidade de ultrapassar outro carro no final e pegar o oitavo em vez do nono, mas estou feliz com a corrida e o trabalho que fiz. Essa é a coisa mais importante”, disse Massa.

A bandeira azul, uma das mais usadas na Fórmula 1, tem como finalidade sinalizar ao potencial retardatário que o piloto que vem logo atrás está mais rápido, portanto, é preciso facilitar a ultrapassagem.

Felipe Massa e os demais pilotos voltam a entrar em ação no próximo dia 29, no Grande Prêmio do México, em que Lewis Hamilton precisa de um simples quinto lugar para se sagrar tetracampeão mundial.