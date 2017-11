Jovem brasileiro acerta com a Foyt e será parceiro de Kanaan na Indy

O Brasil terá um novo representante na Fórmula Indy em 2018. O jovem Matheus Leist, de 19 anos, foi confirmado como novo piloto da equipe Foyt, a mais antiga da categoria, para a próxima temporada.

Com isso, a escuderia será completamente representada pelo País, já que o jovem gaúcho chega para ser parceiro do experiente Tony Kanaan, de 42 anos, que também chega ao time para a próxima temporada.

“Este é um momento especial na minha carreira e estou muito feliz pela maneira que as coisas vem acontecendo para mim. É difícil acreditar que estarei pilotando na equipe de AJ Foyt, uma lenda do automobilismo”, destacou o garoto, citando o dono da equipe, que tem uma série de conquistas no automobilismo norte-americano.

Sobre a possibilidade de atuar ao lado de Kanaan, Matheus também mostrou sua empolgação. “Ter o Tony ao meu lado será uma ótima experiência, ele é um ídolo para mim desde que sou criança. Nós somos pilotos de gerações diferentes, mas não posso esperar para estar com ele na pista”, comemorou o campeão da F-3 inglesa, em 2016.

Os primeiros testes do gaúcho de Novo Hamburgo com o novo carro estão marcados para o começo do ano que vem, no circuito de Sebring, na Flórida.

Com a chegada de Leist, o Brasil deve ter três pilotos na Indy em 2018. Além dele e de Tony, o experiente Helio Castroneves correrá pela Penske. A temporada está marcada para ter início em 11 de março, em São Petersburgo, na Flórida.