Há 16 anos na Fórmula 1, Massa não vê grandes mudanças na categoria

Felipe Massa está na Fórmula 1 há 16 anos. Com exceção de 2003, quando foi piloto de testes da Ferrari, correu em todas as temporadas até então – sua estreia foi em 2002, pela Sauber. Nesta segunda-feira, em entrevista ao site Autosport, o brasileiro saiu em defesa da categoria, que sofre de críticas nos últimos anos, ao afirmar que não vê muitas diferenças com relação ao passado, quando começava.

“Quando eu comecei, ultrapassar era muito difícil, não tínhamos o DRS e todos se queixavam da mesma coisa. Dizam ‘ah, precisamos ultrapassar’, ‘ah, não podemos seguir os carros’, ‘ah, as equipes de ponta têm mais do que os outros times’, ‘ah, é muito caro’. Qual a diferença? Eu não vejo realmente uma grande mudança. Talvez, naquele tempo, as equipes gastavam ainda mais dinheiro do que agora, mas a diferença entre a melhor e a pior era enorme, como é agora. Isto é a F1. Tomara que mude no futuro, mas eu não vejo uma grande mudança”, disse.

O brasileiro havia se despedido da categoria no ano passado, mas voltou atrás na decisão quando Nico Rosberg anunciou a aposentadoria e deixou vago um carro da Williams. Aos 36 anos, o experiente atleta voltou a reiterar que não vê grandes mudanças na F1 desde suas primeiras aparições.

“São carros diferentes, mas a mentalidade, a forma de guiar, o que você coloca no carro, como você tenta tirar o melhor do carro, não é diferente. São só tipos diferentes de carros, regras diferentes, pneus diferentes, motores diferentes. Para ser um piloto de Fórmula 1, você precisa ser o melhor e precisa tirar o melhor do carro. Sempre foi assim na Fórmula 1, nada disso mudou desde que comecei até agora”, completou.

Na atual temporada, Massa ocupa a 11ª colocação no ranking e acumula 23 pontos, cinco a mais que seu companheiro de equipe, o francês Lance Stroll. Depois da pausa de verão, a próxima etapa da F1 acontece em Spa-Francorchamps, na Bélgica, entre os dias 25 e 27 de agosto.