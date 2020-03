Xuxa será mestre de cerimônia em evento inédito de homenagem a Senna

O Instituo Ayrton Senna promoverá no próximo dia 1º de maio o Senna Day, um festival em homenagem ao legado de 25 anos do maior piloto brasileiro. E nesta quinta-feira, uma novidade especial foi confirmada: Xuxa Meneghel será a mestre de cerimônia do evento.

“Será uma grande honra ter a Xuxa participando deste ano de homenagens ao Ayrton, ainda mais sendo nossa mestre de cerimônia. Estamos trabalhando para que o evento seja inesquecível para os fãs e um dia completo para uma homenagem inédita e especial que será realizada pela primeira vez no Brasil. Será um feriado de muito lazer e entretenimento para todos os brasileiros. Uma ótima oportunidade de homenagear meu tio e que pais possam compartilhar grandes momentos com seus filhos”, destacou Bianca Senna, diretora de branding do Instituto e sobrinha do tricampeão.

Outra novidade será a inauguração do primeiro Museu a Céu Aberto sobre a trajetória de Senna na Fórmula 1. O museu terá 11 estátuas assinadas pelo artista Rafael Sanches e que foram esculpidas em 2016, quando foi celebrado 25 anos do tricampeonato mundial do piloto. Na ocasião, elas foram espalhadas pela cidade de São Paulo e três anos depois, estarão expostas juntas pela primeira vez no Autódromo de Interlagos, onde deverão ficar permanentemente.

O Senna Day contará com atrações musicais, exposições de itens históricos da carreira de Senna, baterias de kart com pilotos convidados e celebridades, além de uma programação especial para as crianças.