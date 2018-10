Vettel é punido e perde três posições no grid do GP dos EUA

A missão de Sebastian Vettel de adiar o título de Lewis Hamilton ficou mais difícil. Nesta sexta-feira, no primeiro treino livre do Grande Prêmio dos Estados Unidos, o alemão foi punido por não proceder corretamente à bandeira vermelha e perderá, assim, três posições no grid de largada.

Tudo começou quando Charles Lecrerc, futuro companheiro de Vettel em 2019, girou e quando voltou à pista, trouxe consigo muitos detritos. A direção de prova, então, decidiu paralisar o treino e acioniou a bandeira vermelha. E foi nesse momento em que Vettel não diminuiu suficientemente a velocidade.

Dessa forma, mesmo que consiga a pole position no treino classificatório deste sábado, o alemão da Ferrari largará no máximo da quarta colocação.

Em caso de vitória de Hamilton, Vettel precisa completar a corrida obrigatoriamente na segunda posição para levar a decisão do título para o GP do México. O inglês tem uma vantagem de 67 pontos para o adversário e vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas, tendo sido, inclusive, o mais rápidos dos treinos livres desta sexta-feira.