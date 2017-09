Vettel desbanca Red Bull e conquista a pole position em Cingapura

O treino classificatório para o Grande Prêmio de Cingapura, 14ª etapa da temporada de 2017 da Fórmula 1, foi realizado na manhã deste sábado. Após a Red Bull liderar as três práticas livres em Marina Bay, Sebastian Vettel teve um ótimo desempenho no Q3 e garantiu sua 49ª pole position da carreira.

Com o tempo de 1min39s491, Vettel anotou o novo recorde da pista e largará na primeira colocação pela terceira vez no ano. Ao lado do tetracampeão sairá Max Verstappen, da Red Bull, que conseguiu 1min39s819. Red Bull e Ferrari também garantiram a segunda fila, já que Daniel Ricciardo fez o terceiro melhor tempo, enquanto Kimi Raikkonen marcou o quarto.

As Mercedes, por sua vez, não apresentaram um rendimento tão bom. Lewis Hamilton conseguiu 1min40s126 e foi o quinto, seguido pelo seu companheiro Valtteri Bottas, com 1min40s810. Já o brasileiro Felipe Massa, da Williams, foi apenas o 17º.

O GP de Cingapura acontece neste domingo, a partir das 9 horas (de Brasília). Em 2016, o vencedor da prova foi o alemão Nico Rosberg, que se aposentou da F1 no final da temporada passada, após se sagrar campeão mundial.

Q1

Felipe Massa deu um susto na primeira parte do treino classificatório. O brasileiro acabou batendo no muro e teve problemas no pneu traseiro. O piloto foi para os boxes e conseguiu voltar à pista na parte final do Q1. Contudo, a Williams continuou rendendo pouco em Cingapura, e tanto Massa quanto Lance Stroll ficaram fora da fase seguinte.

As Red Bulls continuaram dominando as atividades em Marina Bay, e Verstappen foi o mais rápido, seguido por seu companheiro, Ricciardo. Entretanto, a grande atração do Q1 foi a McLaren: Alonso fez o terceiro melhor tempo, enquanto Vandoorne marcou o quinto.

Os líderes do campeonato, Hamilton e Vettel, não tiveram grandes desempenho, mas fizeram o suficiente para se garantirem na segunda parte da classificação. Por sua vez, além dos pilotos da Williams, Magnussen, da Haas, e Wehrlein e Ericsson, ambos da Sauber, não avançaram.

Q2

Os carros da Red Bull seguiram sobrando no treino. Com o melhor tempo do final de semana até então, Verstappen passou à última fase em primeiro, seguido de perto por Ricciardo.

Outras três equipes também avançaram com os dois pilotos: Ferrari, Mercedes e McLaren, além de Hulkenberg e Sainz. Por sua vez, Palmer, Perez, Kvyat, Ocon e Grosjean não fizeram o suficiente para seguirem no treino classificatório.

Q3

A parte mais importante do treino classificatório foi marcada pela emoção. Após o fim dos dez minutos, sete dos dez pilotos ainda estavam na pista em voltas rápidas. Nos segundos finais, Vettel conseguiu uma volta perfeita e garantiu sua quarta pole position em Cingapura.

As Red Bulls continuaram bem em Marina Bay, com Verstappen saindo em segundo lugar e Ricciardo em terceiro. Já a Mercedes teve que se contentar com a terceira fila, com Hamilton em quinto e Bottas em sexto. Por sua vez, Alonso ficou com a oitava posição.

Confira abaixo o grid de largada do GP de Cingapura.

1: Sebastian Vettel (ALE/Ferrari): 1min39s491

2: Max Verstappen (HOL/Red Bull): 1min39s814

3: Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull): 1min39s840

4: Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari): 1min40s069

5: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes): 1min40s126

6: Valtteri Bottas (FIN/Mercedes): 1min40s810

7: Nico Hulkenberg (ALE/Renault): 1min41s013

8: Fernando Alonso (ESP/McLaren): 1min41s179

9: Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren): 1min41s398

10: Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso): 1min42s056

11: Jolyon Palmer (GBR/Renault): 1min42107

12: Sergio Perez (MEX/Force India): 1min42s246

13: Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso): 1min42s338

14: Esteban Ocon (FRA/Force India): 1min42s760

15: Romain Grosjean (FRA/Haas): 1min43s883

16: Kevin Magnussen (DIN/Haas): 1min43s756

17: Felipe Massa (BRA/Williams): 1min44s014

18: Lance Stroll (CAN/Williams): 1min44s728

19: Pascal Wehrlein (ALE/Sauber): 1min45s059

20: Marcus Ericsson (SUE/Sauber): 1min45s570