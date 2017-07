Vettel crê que ultrapassaria Bottas se a corrida tivesse mais uma volta

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, concluiu o Grande Prêmio da Áustria em segundo lugar, atrás apenas do finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes. O tetracampeão mundial lamentou a falta de tempo para ultrapassar o rival e levar a vitória.

“Foi muito perto, me avisaram que ele não estava com o carro em perfeitas condições. Eu creio que se tivesse mais uma volta eu teria boas chances de ganhar, porque ele estava em dificuldades”, analisou o piloto alemão, em entrevista ao Motorsport.

Vettel também comentou uma das polêmicas do GP austríaco. A organização da prova chegou a investigar Bottas por uma possível queimada na largada. No fim, nada foi anotado de irregular e o finlandês não sofreu nenhum tipo de punição.

“No meu ponto de vista, ele queimou a largada, tenho certeza disso. Foi o que me pareceu, mas não sou eu que decido isso. Eu não acredito que ele não tenha saído antes, a largada dele foi anormal”, polemizou.

Apesar de não superar Bottas, Sebastian teve o que comemorar, já que seu principal concorrente na luta pelo título, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, terminou em quarto lugar. Assim, a vantagem do ferrarista, que era de 14 pontos, aumentou para 20. Agora, Vettel tem 171 pontos, contra 151 de Lewis.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 é daqui uma semana, no tradicional Grande Prêmio da Inglaterra, disputado no circuito de Silverstone. Hamilton terá a chance de tentar, em casa, voltar a diminuir a folga do alemão na ponta da competição.