Vettel celebra pódio mas admite Mercedes superior

Na madrugada deste domingo, a Mercedes se mostrou superior e emplacou uma dobradinha na ponta do Grande Prêmio da China de Fórmula 1, com Lewis Hamilton em primeiro e Valtteri Bottas em segundo. A Ferrari, por sua vez, ainda subiu no pódio, com Sebastian Vettel na terceira colocação.

Após a prova, o alemão celebrou o fato de ter conseguido subir ao pódio em Xangai, mas admitiu que, desde o início, os carros da Mercedes viam em uma velocidade superior.

“Estou feliz por estar no pódio, mas… as Mercedes eram muito rápidas desde a largada”, disse.

Com Lewis Hamilton na liderança do mundial de pilotos com 68 pontos conquistados, a Fórmula 1 retorna no dia 28 de abril, com o GP do Azerbaijão.