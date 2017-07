Verstappen dá mostras de insatisfação com equipe após quinto abandono

Já são três corridas consecutivas que Max Verstappen não consegue ultrapassar a linha de chegada. Desde o Grande Prêmio de Mônaco – onde terminou em quinto lugar-, realizado no dia 28 de maio, o piloto não consegue ao menos encerrar a corrida. Estes últimos resultados decepcionantes fazem com que o belga comece a perder a confiança.

“Eu estava calmo [após o abandono]. Porém é muito decepcionante, claro. Dessa maneira você acaba perdendo confiança. Não em si mesmo, mas em tudo. Não para de acontecer”, disse Verstappen, em entrevista á revista britânica Autosport.

Apesar de não realizar críticas abertas ao trabalho da Red Bull, o piloto já começa a demonstrar publicamente o seu desapontamento com o trabalho realizado pela sua equipe. “É a situação toda, na verdade. Isso [abandonar] precisa parar de ocorrer em algum momento. Eu sei que eles sempre fazem o melhor, e sempre acaba sendo alguma coisinha diferente”, apontou.

E a preocupação do piloto se mostra real quando analisamos os motivos que causaram os cinco abandonos nas nove primeiras corridas da atual temporada. No Bahrein, o abandono foi causado por uma falha nos freios. Na Espanha, por conta de um acidente na largada da prova. Uma falha elétrica culminou no abandono do piloto no Canadá, enquanto no Azerbaijão aconteceu problemas no óleo.

Já na última corrida, na Áustria, o motivo oficial foi um acidente com Fernando Alonso e Daniil Kvyat, porém o piloto afirmou que seu carro não teria condições de encerrar a corrida, independente da batida. “Eu já estava com problemas de embreagem na largada. Quando eu larguei, o carro estava tremendo muito, não estava bom. A embreagem começou a oscilar e vibrar. Eu nunca teria terminado a corrida”, finalizou.

Com apenas quatro provas completas dentre as nova já disputadas, Max Verstappen ocupa apenas a sétima colocação geral entre pilotos somando 45 pontos, 126 a menos que o líder Sebastian Vettel. Neste domingo, os pilotos voltam à pista, desta vez na Grã-Bretanha, onde Verstappen terá nova chance de cruzar a bandeira quadriculada.