Verstappen crítica carros da F1 por falta de ultrapassagens

No último final de semana os fãs de automobilismo se deliciaram com o início da nova temporada da Fórmula 1 com o Grande Prêmio da Austrália. Vencida por Sebastian Vettel, a corrida foi alvo de algumas críticas de Max Verstappen, da Red Bull Racing, que avaliou a estreia como “entendiante”.

“Foi muito entediante.Eu teria desligado a TV. Você faz o seu melhor para tentar algo e não consegue. Eu estava na distância de usar o DRS (Sistema de Redução de Arrasto) – que facilita no momento de ultrapassagem – o tempo inteiro, mas não há nada que você possa fazer”, avaliou.

Sexto colocado na prova, o piloto holandês ficou um bom tempo da etapa buscando se aproximar dos líderes após perder posições no Grid de largada, quando saiu na quarta colocação porém foi ultrapassado por Magnussen, da Haas, que largou em quinto.

Apesar de estar mais rápido que os seus concorrentes mais próximos, o piloto da RBR não conseguiu ultrapassar seus adversários, e chegou até mesmo a rodar numa tentativa de ultrapassagem. Com isso caiu para a sexta colocação, atrás de Fernando Alonso, com quem brigou pela quinta colocação por 27 voltas.

“Os carros da Haas eram 1s mais lentos que a Ferrari. Eles tiveram sorte de ficar em nossa frente. Aqui você não consegue ultrapassar. Olhe Hamilton e Vettel. E foi a mesma história comigo e com o Alonso. Eles eram muito mais lentos, mas não dá para ultrapassar. Você tenta, mas não faz diferença alguma”,analisou.

A falta de ultrapassagens já era um problema esperado para o circuito australiano. Tanto que antes da prova, a F1 liberou uma área nova para a utilização do DSR, No entanto, na opinião de Vestappen, o problema da falta de ultrapassagens não é em decorrência do trajeto, e sim dos carros.

Mesmo com esse problema na falta de ultrapassagens, a Fórmula 1, a temporada da categoria segue com a próxima etapa sendo realizada daqui dois finais de semana, no Grande Prêmio do Bahrein.