Toto Wolff minimiza atrito entre pilotos da Mercedes

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, minimizou o atrito entre os dois pilotos da equipe, o italiano Kimi Antonelli e o britânico George Russell, antes do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, neste domingo.

Antonelli, líder do campeonato, se irritou após um toque com Russell em uma disputa por posição durante a corrida sprint de sábado, vencida pelo britânico, e afirmou pelo rádio que seu companheiro havia feito uma manobra "desleal" e deveria ser penalizado.

Ms depois de conversar internamente com os pilotos para estabelecer as regras de conduta na pista, Wolff estava confiante de que ambos evitariam colisões durante a corrida de domingo no circuito Gilles Villeneuve.

"Já passamos por tudo isso antes [como equipe], por todas essas emoções, com Nico [Rosberg] e Lewis [Hamilton] em 2015 e 2016", disse Wolff. "Mas esta foi uma boa disputa, como o esporte deve ser quando há uma batalha interna dentro da equipe, e para nós é uma boa experiência de aprendizado".

"Concordamos que confiamos neles e que eles sabem como pressionar, mas, em todo caso, ninguém espera que o outro dê espaço, porque isso é muito importante", ressaltou.

Na prática, as diretrizes de Wolff deixaram os dois principais candidatos ao título da temporada com liberdade para lutar com agressividade, mas sem se tocarem, um cenário que promete um início tenso e espetacular para a corrida deste domingo (17h no horário de Brasília).

Russell vai largar na pole position pelo terceiro ano consecutivo no Canadá. Ele busca sua segunda vitória seguida em Montreal para diminuir a vantagem de 18 pontos de Antonelli na disputa pelo título.

O prodígio italiano de 19 anos, por sua vez, quer a quarta vitória consecutiva na temporada para ampliar ainda mais sua vantagem.

Ao final da sessão de classificação realizada no sábado, ambos os pilotos pareceram ter resolvido publicamente suas diferenças.

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*Por AFP