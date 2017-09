Sem Massa, Red Bull e Alonso dominam primeiro treino na Malásia

Felipe Massa foi o único piloto a não ir à pista no primeiro treino livre do circuito de Sepang, em Kuala Lampur, na Malásia. O carro do brasileiro sofreu com problemas hidráulicos e ficou o tempo todo nos boxes. De lá, Massa viu a Red Bull dominar a sessão no início da madrugada dessa sexta-feira (horário de Brasília – fuso de 12h). Max Verstappen marcou o melhor tempo, com 1:48.962, seguido de perto de seu companheiro Daniel Ricciardo, que foi 0.757 mais lento. Às 4h, os pilotos terão o segundo treino livre da sexta, em preparação para o Grande Prêmio de Fórmula 1, marcado também para às 4h, mas de domingo.

Por causa da chuva torrencial que resolveu cair no circuito de Sepang justamente na hora do treino, os carros só começaram a deixar os boxes depois de meia hora do start no cronômetro. As duas Ferraris foram as primeiras a se arriscar. Aos poucos, os outros foram tomando coragem, mas nem mesmo os pneus faixas azuis, para chuva, era capazes de dar aderência aos carros.

Aos poucos, a chuva foi dando uma trégua e, como a temperatura local é sempre muito alta, o asfalto melhorou rapidamente, a ponto dos pneus intermediários serem os preferidos a partir de então.

Riccardo foi o primeiro a marcar tempo. O australiano abriu as tomadas com 1:55.601. Logo em seguida, Sebastian Vettel anotou 1:54.463. As posições foram se alternando, os tempos diminuindo, até que a Red Bull se consolidasse com as melhores marcas: 1:48.962 de Verstappen e 1:49.719 de Ricciardo.

A grande surpresa apareceu faltando apenas quatro minutos para o treino ser encerrado. Fernando Alonso resolveu sair dos boxes para sua primeira e única volta rápida. O espanhol esbanjou talento com sua McLaren, aproveitou a pista mais seco e anotou 1:50.597, o que lhe rendeu o terceiro melhor tempo.

A previsão é de chuva durante todo o fim de semana e, a partir das 4 horas da madrugada dessa sexta, os carros voltam a fazer testes e dar amostrar do que deverá ser a 15ª de 20 rodadas do Mundial de Fórmula 1. Sepang, que vai se despedindo da categoria, já que não renovou o contrato para receber o GP em 2018 após 19 edições, promete muitas emoções até domingo.