Sebastian Vettel afirma que abandonos custaram caro

Após liderar liderou o Mundial de Pilotos até o GP da Itália, Sebastian Vettel viu Lewis Hamilton se sagrar tetracampeão da Fórmula 1 no último final de semana. Na análise do alemão, as duas corridas que ele abandonou (Cingapura e México) custaram caro, já que o piloto da Williams saiu vitorioso nos dois GPs.

“Você tem 20 corridas, mas tivemos 18 até agora. Não gosto de ficar apontando o dedo para corridas em particular, mas tivemos dois GPs que não terminamos e Lewis ganhou ambas. Essas provas custaram caro”, declarou o piloto da Ferrari. “É normal que você tenha a sensação de que você poderia ter um pouco mais. Não muda nada agora”.

Sem chances de título Sebastian Vettel, que é o segundo colocado no Mundial de Pilotos com 277 pontos, pretende terminar a temporada da melhor maneira possível, garantindo o segundo posto com vitórias nos GP do Brasil e Abu Dhabi.

“Vamos tentar terminar a temporada da maneira que a equipe e o carro merecem. No México, fomos rápidos. Tenho certeza de que conseguiremos bons resultados e esse é o objetivo para as próximas duas corridas”, finalizou.