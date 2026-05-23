Russell supera Antonelli e faz a pole position do Grande Prêmio do Canadá

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, fez a pole position do Grande Prêmio do Canadá ao ser o mais rápido no treino de classificação realizado neste sábado, no Circuito Gilles Villeneuve, terminando à frente do italiano Kimi Antonelli, seu companheiro e líder do campeonato.
Antonelli, que teve quebrada sua série de três poles consecutivas, não conseguiu a revanche depois da acirrada batalha na corrida sprint, disputada horas antes e que terminou com a vitória de Russell.
O terceiro lugar no grid ficou com o britânico Lando Norris, que vai dividir a segunda fila com o australiano Oscar Piastri, seu companheiro de McLaren.
O quinto foi o britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, seguido pelos dois pilotos da Red Bull, o holandês Max Verstappen e o francês Isack Hadjar. Fecham o top 10 o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), o britânico Arvid Lindblad (Racing Bulls) e o argentino Franco Colapinto (Alpine).
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, não conseguiu avançar ao Q3 e vai largar da 13ª posição do grid. O Grande Prêmio do Canadá será iniciada às 17 horas (de Brasília).
Confira o grid de largada para o GP do Canadá
1: George Russell (GBR/Mercedes)
2: Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
3: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
4: Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
5: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
6: Max Verstappen (HOL/Red Bull)
7: Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
8: Charles Leclerc (MON/Ferrari)
9: Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
10: Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
11: Nico Hülkenberg (ALE/Audi)
12: Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
13: Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
14: Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
15: Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
16: Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
17: Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
18: Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
19: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda)
20: Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
21: Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda)
22: Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
*Por AFP
