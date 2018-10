Mundo do automobilismo parabeniza Hamilton pelo pentacampeonato

O mundo do automobilismo está aos pés de Lewis Hamilton. Neste domingo, o britânico conquistou seu quinto título da Fórmula 1, se igualando a ninguém menos que Juan Miguel Fangio e ficando atrás apenas de Michael Schumacher, o único heptacampeão.

Apos a conquista no Grande Prêmio do México, o piloto da Mercedes recebeu diversas homenagens e mensagens de parabéns. Uma delas de seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, que postou um vídeo bem humorado, com a legenda: “Parabéns Lewis pelo quinto título mundial! Mais uma forte temporada – muito merecido”.

A McLaren, primeira equipe de Hamilton na F1, quando ele começou em 2007, também fez questão de parabenizar a cria da casa. “Mandando nossas congratulações para Lewis Hamilton pelo quinto título mundial. Muito bem, Lewis”, escreveu a escuderia, postando junto uma foto de Hamilton e seu ex-companheiro Fernando Alonso.

Sending our congratulations to @LewisHamilton on securing his fifth World Championship title. Nicely done, Lewis. 🏆👏 pic.twitter.com/JRylmuURol — McLaren (@McLarenF1) 28 de outubro de 2018

Confira outras reações:

A rival Ferrarim também deixou sua mensagem, com uma pitada de provocação: “Parabéns ao Lewis Hamilton por ter vencido o campeonato mundial de 2018. Mas o campeonato de construtores ainda está aberto e estamos determinados a brigar até o fim”.

Congratulations to @LewisHamilton on winning the 2018 Drivers World Championship! However, the Constructors’ trophy is still open and we’re determined to take the fight to the end #Nevergiveup — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 28 de outubro de 2018

Seu ex-companheiro Nico Rosberg também mandou sua mensagem: “Parabéns pelo quinto título, Lewis! Seu “estilo Fangio” é muito impressionante”.