Massa se despede da F1: “Foi um grande prazer”

Após 269 Grandes Prêmios, Felipe Massa correu pela última vez na Fórmula 1. O brasileiro encerra sua carreira com um décimo lugar e um ponto conquistado na última etapa do ano em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes e termina a temporada com 43 pontos e o décimo posto no Mundial de Pilotos.

Ainda no rádio da Williams, logo depois da corrida, Massa agradeceu: “Obrigado por esses 16 anos, aproveitei muito disso aqui”, Ganhou ainda mais uma homenagem: parou o carro na reta dos boxes junto das duas Mercedes, em frente à torcida, em reconhecimento que cabe apenas aos três primeiros colocados.

Em entrevista ao canal Sky Sports, Massa disse ter sido um prazer e um privilégio poder disputar a categoria, sobretudo, ao lado de grandes equipes e dos melhores pilotos. “Foi um grande prazer ter estado aqui por 16 anos. Tenho muita sorte de ter passado por tudo isso por um longo tempo, correndo por muitas grandes equipes e lutando contra os melhores pilotos do mundo. Agradeço a todos vocês que me seguiram, me apoiaram durante todo esse tempo e à minha família. Tenho muita sorte de ter tudo isso na vida. Estou pronto para o próximo passo, mas foi um grande prazer”, comemorou emocionado.

Sobre a corrida deste domingo, o brasileiro se disse satisfeito com o resultado: “Eu tenho que dizer que a corrida de hoje foi boa. Lutamos desde o início até o fim. Infelizmente nós perdemos uma posição depois do pit-stop, mas estou muito feliz no geral”.

Perguntado sobre o que não sentiria falta do meio da Fórmula 1, o piloto disse que prefere focar nos bons momentos que passou no paddock ao invés de apontar defeitos. “Algumas das coisas sim, não vou sentir falta. Mas com certeza vou sentir falta de muitas coisas, e isso é o que conta – as coisas boas. Competi contra pilotos incríveis e competi nos melhores carros na melhor categoria do mundo. Definitivamente, disso eu vou sentir falta”, finalizou.