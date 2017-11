Massa ‘invade’ pódio, exalta sétimo lugar e se despede emocionado

Felipe Massa disputou neste domingo o seu último GP do Brasil como piloto da Fórmula 1. Após largar em nono lugar, o piloto da Williams terminou na sétima posição, na corrida realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, ficando atrás somente dos carros da Ferrari, Mercedes e Red Bull, as três principais equipes da categoria.

Hasteando a bandeira nacional após ultrapassar a linha de chegada, Massa comemorou muito o resultado conquistado em sua terra natal. Pelo rádio, ele gritou: “Vamos, po…”. Em seguida foi saudado pelo filho Felipinho:“Papai, estou muito orgulhoso de você. Aliás, eu amei a sua largada”.

A apoteose, no entanto, veio com a invasão de torcedores na pista paulistana e a aparição do piloto no pódio após a celebração dos três primeiros colocados – Sebastian Vettel, Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. De frente para o público e ao lado do ex-piloto de F1, Rubens Barrichelo, Massa fez um discurso bastante emocionado.

“Obrigado a todos, amo vocês, vou sentir muita falta. A emoção que eu senti hoje foi imensa, assim como no ano passado. É um dia que nunca vou esquecer na minha vida”, disse, com a voz embargada.

Na corrida deste domingo, Massa largou bem e chegou a ser o quinto colocado. No fim, quando já estava em sétimo, o brasileiro se defendeu como pôde dos ataques da McLaren do espanhol Fernando Alonso, que vinha mais rápido.

“Fiz uma largada incrível, ultrapassei alguns carros na largada, depois teve o safety car, consegui passar o Alonso, o que foi muito importante para mim, porque ele tinha um carro mais rápido no setor do meio, mas lutei a corrida inteira para ficar na frente dele e do Pérez também”, relatou.

“Dei o meu máximo, é isso o que importa. Foi como uma vitória para mim. Tive vitórias que o desempenho na pista foi inferior ao de hoje. Obrigado de coração”, concluiu.

Aos 36 anos, Massa já havia se aposentado da F1 na temporada passada, quando foi bastante ovacionado em Interlagos. No entanto, um pedido da Williams, que havia perdido Valtteri Bottas para a Mercedes, o fez voltar atrás na decisão.

Na semana retrasada, o brasileiro fez um vídeo anunciando que se aposentaria de vez da categoria ao final do Mundial 2017, que se encerrará com o GP de Abu Dhabi, no dia 26 de novembro. Segundo o piloto, a Fórmula E é uma opção interessante para o futuro de sua carreira no automobilismo.

Ao longo de sua trajetória na F1, construída de 2002 a 2017, Felipe Massa disputou 13 GPs do Brasil, dos quais foi o vencedor em dois (2006 e 2008), pela Ferrari, conquistando cinco pódios. Com o sétimo lugar deste domingo, o brasileiro chega aos 42 pontos e assume o décimo lugar do Mundial, ultrapassando o seu companheiro na Williams, o jovem canadense Lance Stroll, que soma 40.