Massa coloca Hamilton no patamar de Senna e Schumacher

A boa fase de Lewis Hamilton conquistou um experiente piloto da Fórmula 1. Aos 36 anos, o brasileiro Felipe Massa rasgou elogios ao britânico, o colocando no patamar de grandes lendas do esporte, como o alemão já aposentado Michael Schumacher e o ídolo do Brasil Ayrton Senna, falecido em 1994. O primeiro é o maior campeão da história da categoria, com sete títulos, enquanto o segundo tem três conquistas.

As carinhosas palavras de Massa se devem a um grande feito recentemente alcançado por Hamilton. No último final de semana, durante a realização do Grand Prêmio de Spa-Francorchamps, o corredor da Mercedes igualou o número de pole positions de Schumacher, 68, podendo ultrapassar a marca e se tornar o piloto com mais largadas à frente na história.

Leia também: Mick Schumacher se “espanta” ao guiar carro do primeiro título do pai

“Eu acho que as pessoas gostam de voltar no tempo falando: ‘Naquela época tínhamos o Nigel Mansell, o Ayrton Senna, o Alain Prost e o Nelson Piquet…’. O mundo muda. É possível, por exemplo, comparar o Messi e Cristiano Ronaldo com o Pelé e o Maradona. As coisas mudam e existe cada piloto e cada esportista na sua época”, exaltou o integrante da Williams, que ainda completou.

Veja fotos da vitória de Hamilton na Bélgica:

“Atualmente ele (Hamilton) é um piloto que está no topo do automobilismo e daria para você comparar e colocar na frente de qualquer piloto que já passou pelo automobilismo até hoje”.

Além de comentar as marcas alcançadas, o brasileiro também ressaltou a atitude do britânico de 32 anos dentro das pistas. “Ele é um piloto muito rápido. Acabou de bater o recorde de poles do Schumacher e do Ayrton Senna. Ele é muito competitivo, agressivo… É completo. Acho que ele é um dos pilotos mais completos que já tivemos, como Ayrton Senna, Michael Schumacher e Fernando Alonso”.

Apesar do grande momento, Hamilton aparece na segunda colocação da tabela da F1 2017, sete pontos atrás do alemão Sebastial Vettel, da Ferrari. Já Massa não conseguiu surpreender em seu ‘retorno’ à Williams depois da breve aposentadoria, e ocupa o 11º lugar, sem um pódio sequer na temporada.