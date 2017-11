Massa acredita que será difícil a entrada de outro brasileiro na F1

Felipe Massa já confirmou que não irá mais correr na Fórmula 1 a partir da próxima temporada. Com isso, a categoria não terá um piloto brasileiro pelo primeira vez em 48 anos, já que sempre houve ao menos um brasileiro desde 1970, quando aconteceu a estreia de Emerson Fittipaldi.

Para piorar, esta situação não deve ficar restringida a apenas 2018. Na opinião de Felipe Massa, o Brasil deve permanecer alguns anos sem ter um piloto para torcer na principal modalidade automobilística do planeta. Em sua coluna no site Motorsport, o piloto acredita que será difícil de resolver este problema.

“A falta de piloto do país na F1 é um problema grande para o Brasil. Eu realmente espero que seja uma pequena ausência, mas não será fácil encontrar piloto com o calibre que tivemos nos últimos 40 anos”, declarou o piloto da Williams.

A falta de conterrâneos na próxima edição da Fórmula 1 não foi a única opinião omitida por Massa em sua coluna. Um dos assuntos destacados pelo piloto paulista foi a emoção de sua última corrida em Interlagos nesta categoria.

“Eu não poderia ter pedido um GP do Brasil melhor do que tive. Emocionalmente, foi um fim de semana intenso, mas experimentei muitos sentimentos positivos. Na parte esportiva também, acredito que participei muito do resultado máximo possível para mim e para a Williams Martini Racing. Conseguimos terminar a corrida atrás das três principais equipes, e era impossível esperar por mais”, declarou.

Outro assunto que rendeu comentário de Felipe Massa foi a polêmica envolvendo a segurança do evento. O piloto acredita que a corrida é importante para a cidade de São Paulo, porém cobra uma melhora no setor para o próximo ano.

“Houve alguns problemas de segurança, como sabemos, e espero que tudo possa ser resolvido para futuras corridas, porque acredito que a presença da F1 em São Paulo seja boa para toda a cidade. Nunca ouvi um piloto dizer ‘não quero ir ao Brasil’ e espero que a situação possa melhorar para assegurar o bom funcionamento do evento”, completou.