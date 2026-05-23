Lenda da F1 Alain Prost tem casa na Suíça roubada

O ex-piloto Alain Prost, tetracampeão mundial de Fórmula 1, ficou ferido durante um assalto violento em sua casa na Suíça, informaram veículos da imprensa suíça neste sábado.

O jornal suíço Blick, o mais vendido do país, afirmou que Prost, de 71 anos, sofreu um leve ferimento na cabeça durante o ataque, enquanto um de seus filhos foi forçado a abrir o cofre da família e os criminosos fugiram com o conteúdo.

Um comunicado divulgado na quinta-feira pela polícia do cantão de Vaud informou que uma família residente em Nyon, ao nordeste de Genebra, foi vítima de um assalto em sua residência. O incidente aconteceu na terça-feira, por volta das 8h30 locais.

O que diz a polícia

Procurada pela AFP neste sábado, a polícia se recusou a revelar a identidade das vítimas do crime e não comentou se o caso envolvia a família Prost.

O comunicado de quinta-feira afirmou que os criminosos “entraram na residência enquanto os ocupantes estavam presentes, os ameaçaram e forçaram um dos membros da família a abrir um cofre antes de fugir com os bens roubados”.

Apesar de uma extensa operação de buscas, os criminosos ainda não foram capturados, informou a polícia.

"Busca em grande escala"

“Vários indivíduos mascarados entraram na casa. Uma vez dentro, ameaçaram os ocupantes e feriram levemente um membro da família na cabeça, em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas.

“Os criminosos então forçaram outro membro da família a abrir um cofre antes de fugirem com os bens roubados, cujo inventário preciso ainda está sendo avaliado.

“A polícia cantonal de Vaud imediatamente iniciou uma operação de busca em grande escala”, dizia o comunicado.

O Ministério Público cantonal abriu uma investigação criminal, que segue em andamento para tentar identificar e prender os responsáveis.

A polícia informou que a operação contou com a participação da polícia cantonal de Vaud, da polícia regional de Nyon, da unidade canina, agentes de segurança, da perícia criminal, do escritório de alfândega e segurança de fronteiras, da gendarmaria francesa e de uma equipe de apoio psicológico para a família.

"Todos os esforços estão sendo feitos"

Procurado pela AFP neste sábado, um porta-voz da polícia de Vaud afirmou que a investigação continua em andamento, mas não pôde informar se houve prisões.

“Todos os esforços estão sendo feitos para identificar e prender os autores do ataque”, disse o porta-voz.

O Blick afirmou que houve um aumento alarmante no último ano de roubos na região do Lago Genebra, na Suíça, visando pessoas ricas, frequentemente praticados por quadrilhas transfronteiriças vindas da vizinha França em busca de coleções valiosas de relógios.

Carreira de Prost

Prost competiu na Fórmula 1 entre 1980 e 1993 pelas equipes McLaren, Renault, Ferrari e Williams. Ele venceu o campeonato mundial de pilotos em 1985, 1986, 1989 e 1993.

Apenas Michael Schumacher, Lewis Hamilton (sete títulos cada) e Juan Manuel Fangio (cinco) conquistaram mais títulos mundiais que Prost, enquanto Sebastian Vettel e Max Verstappen também conquistaram quatro campeonatos.

*Conteúdo produzido pela AFP

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