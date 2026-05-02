Lando Norris vence a corrida sprint do GP de Miami na Fórmula 1; Bortoleto termina em 11º

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, venceu a corrida Sprint do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 neste sábado, encerrando a sequência invicta da Mercedes nesta temporada.

No Autódromo Internacional de Miami, o atual campeão mundial, que largou da pole position, terminou à frente de seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, e do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que terminou em terceiro lugar.

As 'Flechas de Prata' do italiano Kimi Antonelli e do britânico George Russell terminaram logo fora do pódio, em quarto e quinto lugares, respectivamente.

"Foi uma boa corrida. É ótimo estar de volta ao degrau mais alto do pódio, mesmo que seja apenas uma corrida sprint. Um grande agradecimento a toda a equipe, pois as novas atualizações no carro funcionaram muito bem. É um bom começo para o fim de semana, mas não podemos baixar a guarda", comentou Norris.

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A Mercedes, que havia vencido as quatro primeiras corridas da temporada (três GPs e uma sprint), não conseguiu ampliar sua sequência invicta, em grande parte devido a mais uma largada ruim de Antonelli.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) terminou a prova na 11ª colocação.

O líder do campeonato, vencedor dos dois últimos GPs, na China e no Japão, largou na segunda posição do grid. No entanto, fez uma má largada e foi ultrapassado por Piastri e Leclerc. Em seguida, teve de lutar para manter o quarto lugar contra Russell, sobre quem tem agora uma vantagem de 10 pontos na classificação.

O holandês tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) conquistou o sexto lugar após uma disputa acirrada com o britânico Lewis Hamilton (Ferrari), enquanto o francês Pierre Gasly (Alpine) garantiu o último ponto em disputa.

Seu compatriota Isack Hadjar (Red Bull) terminou em nono, à frente do argentino Franco Colapinto (Alpine).

Com conteúdo da AFP*