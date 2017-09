Kubica pode ser substituto de Massa na Williams em 2018

As negociações entre equipes e motores para a temporada de 2018 da Fórmula 1 deve influenciar, e muito, no mercado de pilotos. Conforme divulgou o site Motorsport, nesta quarta-feira, trocas e novas parcerias podem colocar Robert Kubica na vaga ocupada atualmente por Felipe Massa na Williams.

Segundo publicado pelo jornalista Roberto Chinchero, a Renault deverá de fato fornecer motores para a McLaren no ano que vem. Isto só se tornaria possível graças ao acordo pré-estabelecido entre a Toro Rosso e a Honda, que, portanto, teria apenas a escuderia como cliente na principal categoria do automobilismo.

A ruptura com a Renault e a parceria com a Honda se enquadrariam nas cláusulas rescisórias de Carlos Sainz com a Toro Rosso, que ficaria livre para dirigir-se à equipe francesa e atuar ao lado de Nico Hulkenberg. Desta forma, e com a saída de Massa dada como praticamente certa, o espaço na Williams torna-se o mais cobiçado. Kubica, porém, teria a concorrência de Sergio Pérez e Pascal Wehrlein.

Caso sua saída seja confirmada, Massa já deixou claro que pretende correr na Fórmula E. Assim, as chances de o Brasil iniciar uma temporada de F1 sem um representante são grandes – e já foram adiadas por Massa, que voltou atrás na decisão de se aposentar. Isto não ocorre desde 1970, antes da estreia de Emerson Fittipaldi.