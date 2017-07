Há 36 anos, Alain Prost vencia sua primeira corrida na F1

No dia 5 de julho de 1981, Alain Prost conquistava sua primeira vitória na Fórmula 1. A corrida foi na França, terra natal de Prost com a também francesa Renault, o que tornou tudo ainda mais especial. Ainda na equipe, ele conseguiu mais oito vitórias, mas por problemas internos, regressou à McLaren, onde somou mais 30 vitórias e três títulos mundiais: 1985,1986 e 1989.

Durante boa parte de sua carreira na Fórmula 1, houve grande rivalidade com Ayrton Senna, especialmente após o ano de 1988, quando ambos se tornaram companheiros de equipe na McLaren. Em 1989, o título estava para ser decidido entre eles no Grande Prêmio do Japão, em Suzuka, quando os dois carros colidiram na chicane depois de Prost tentar bloquear a ultrapassagem de Senna. O brasileiro conseguiu voltar para os boxes para trocar o bico, enquanto o francês se dirigiu à sala dos comissários para reportar que o corte pela chicane era uma manobra ilegal. Senna acabou sendo desclassificado, fazendo com que Prost se sagrasse campeão.

O francês teve ainda uma breve passagem pela Ferrari, pela qual foi vice-campeão em 1990 e conquistou mais um campeonato mundial desta vez pela Williams em 1993, mesmo ano em que se aposentou. Ao todo, foram 33 pole positions, 51 vitórias, 106 pódios e quatro títulos.