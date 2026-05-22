GP do Canadá: Veja onde assistir e informações dos eventos da F1 neste fim de semana

Após uma semana sem Fórmula 1, será realizado neste domingo, às 17h (de Brasília), o Grande Prêmio do Canadá, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

Nesta sexta-feira, os pilotos foram à pista para os dois primeiros treinos livres e também para a classificação da corrida sprint, que será disputada no sábado.

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Calendário do final de semana

(Horários de Brasília)

Sábado

7:00 - Treino livre 3

13:00 - Corrida Sprint

Corrida Sprint 17:00 - Classificação para a corrida

Domingo

17:00 - Corrida

Onde assistir aos eventos?

Tanto a prova principal, quanto a classificação e a corrida sprint terão transmissão ao vivo do Sportv 3 (TV fechada).

Como está o campeonato?

Após 4 corridas, nenhuma equipe foi capaz de destronar a dominante Mercedes de Kimi Antonelli e George Russell. O jovem italiano foi o vencedor do GP de Miami, última prova disputada, além das duas anteriores (Japão e China), totalizando três vitórias consecutivas. Já Russel conquistou o primeiro lugar no GP da Austrália, prova de estreia do calendário da Fórmula 1.

Assim, a classificação do campeonato de pilotos tem Antonelli liderando, com 100 pontos, Russel em segundo, com 80, seguidos respectivamente por Charles Leclerc (Ferrari) (59 pontos), Lando Norris (McLaren) (51 pontos) e Lewis Hamilton (Ferrari) (51 pontos), completando o top cinco.

Com dois pontos conquistados na Austrália, o brasileiro Gabriel Bortoletto é o 15°.

No campeonato das construtoras, a Mercedes lidera com 180 pontos, 70 a mais que a Ferrari, na segunda colocação.