GP de Miami de F1: veja programação e onde assistir ao vivo

O Grande Prêmio de Miami da Fórmula 1 acontece neste final de semana, nos Estados Unidos. A corrida da quarta etapa do circuito mundial será neste domingo, às 17h (de Brasília).



O GP de Miami será o primeiro depois da pausa causada pelos conflitos no Oriente Médio. A última corrida da temporada foi o Grande Prêmio do Japão, no final de março, com vitória do italiano Kimi Antonelli, da Mercedes.

Onde assistir ao vivo?

Os treinos classificatórios e a corrida terão transmissão do Sportv, Globoplay e F1TV Pro.

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Treinos classificatórios

A programação oficial começou nesta sexta-feira com uma sessão de Treino Livre, às 13h (de Brasília), e a Classificação Sprint, às 17h30 (de Brasília). No sábado, os pilotos voltam à pista para a Corrida Sprint, às 13h (de Brasília). A classificação para a corrida será às 17h (de Brasília).

Corrida no domingo

A corrida está programada para este domingo, com largada prevista para às 17h (de Brasília), em um total de 57 voltas no circuito de 5,412 km. Na última edição, Miami teve destaque da McLaren, com vitória de Oscar Piastri. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, encerrou a corrida na segunda colocação.

Programa do Grande Prêmio de Miami de F1

Sexta-feira

13h (Brasília): Treino Livre

Onde assistir: Sportv, Globoplay e F1TV Pro.

17h30 (Brasília): Classificação Sprint

Onde assistir: Sportv, Globoplay e F1TV Pro.

Sábado

13h (Brasília): Corrida Sprint

Onde assistir: Sportv, Globoplay e F1TV Pro.

17h (Brasília): Classificação

Onde assistir: Sportv, Globoplay e F1TV Pro.

Domingo