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GP de Miami de F1: veja programação e onde assistir ao vivo

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Foto por RUDY CAREZZEVOLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 01/05/2026 às 20:00

O Grande Prêmio de Miami da Fórmula 1 acontece neste final de semana, nos Estados Unidos. A corrida da quarta etapa do circuito mundial será neste domingo, às 17h (de Brasília).


O GP de Miami será o primeiro depois da pausa causada pelos conflitos no Oriente Médio. A última corrida da temporada foi o Grande Prêmio do Japão, no final de março, com vitória do italiano Kimi Antonelli, da Mercedes.

Onde assistir ao vivo?

Os treinos classificatórios e a corrida terão transmissão do Sportv, Globoplay e F1TV Pro.

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Treinos classificatórios

A programação oficial começou nesta sexta-feira com uma sessão de Treino Livre, às 13h (de Brasília), e a Classificação Sprint, às 17h30 (de Brasília). No sábado, os pilotos voltam à pista para a Corrida Sprint, às 13h (de Brasília). A classificação para a corrida será às 17h (de Brasília).

Corrida no domingo

A corrida está programada para este domingo, com largada prevista para às 17h (de Brasília), em um total de 57 voltas no circuito de 5,412 km. Na última edição, Miami teve destaque da McLaren, com vitória de Oscar Piastri. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, encerrou a corrida na segunda colocação.

🏎️ Programa do Grande Prêmio de Miami de F1

📌 Sexta-feira

  • 13h (Brasília): Treino Livre
    Onde assistir: Sportv, Globoplay e F1TV Pro.

  • 17h30 (Brasília): Classificação Sprint
    Onde assistir: Sportv, Globoplay e F1TV Pro.

📌 Sábado

  • 13h (Brasília): Corrida Sprint
    Onde assistir: Sportv, Globoplay e F1TV Pro.

  • 17h (Brasília): Classificação
    Onde assistir: Sportv, Globoplay e F1TV Pro.

📌 Domingo

  • 17h (Brasília): Largada do Grande Prêmio
    Onde assistir: Sportv, Globoplay e F1TV Pro.

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