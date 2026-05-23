George Russell vence corrida sprint do GP do Canadá de F1

O britânico George Russell, da Mercedes, venceu neste sábado a corrida sprint do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, à frente de seu compatriota e atual campeão mundial Lando Norris, da McLaren.

Como foi a corrida

Russell manteve a primeira colocação do grid ao longo das 23 voltas da prova disputada em Montreal, resistindo ao ataque agressivo de seu companheiro de equipe, o italiano Kimi Antonelli, líder do Mundial, que terminou na terceira posição.

O argentino Franco Colapinto, da Alpine, ficou perto da zona de pontuação ao terminar em nono lugar, enquanto o mexicano Sergio Pérez, da Cadillac, concluiu a corrida na 14ª colocação após uma punição. Já o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, abandonou a prova perto do fim.

*Conteúdo produzido pela AFP

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