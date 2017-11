Fórmula 1 deverá ter mudanças digitais para aproximar o público

O dirigente também destacou a importância da Fórmula 1 e que pode crescer ainda mais. “A F1 é tão rica em conteúdo, há tantos dados, tantas informações, que podemos definir várias camadas de acordo com aquilo com que o fã quer se engajar. E o que queremos com o fã casual é: começar a entender o quão rico é o conteúdo da F1. Estamos vendo como nos comunicamos com os fãs em uma corrida para que possamos fornecer todas as camadas extras de informação. Há algumas novas iniciativas que virão no próximo ano.”

“A maioria das pessoas já tem um telefone celular, um iPad ou algum dispositivo do tipo. Se pudermos acrescentar informação extra, as pessoas das arquibancadas, além de assistirem à ação na pista, poderão saber o que se passa na estratégia de corrida, o que acontece com os pneus, saber o que se passa com informações mais aprofundadas, receber áudio de todos os carros e ouvir os pilotos. Isso será um ótimo passo”, finalizou Brown.