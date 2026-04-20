Fórmula 1 anuncia mudanças nas regras após críticas de pilotos

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e os chefes de equipe concordaram por unanimidade, nesta segunda-feira, em introduzir alterações no regulamento, após duras críticas manifestadas por diversos pilotos, incluindo Max Verstappen, em relação às novas regras implementadas nesta temporada.

O comunicado da FIA listou mais de uma dúzia de mudanças visando "promover o desempenho" durante a classificação e melhorar a segurança durante as corridas, que entrarão em vigor a partir do próximo Grande Prêmio, em Miami, no início de maio.

O regulamento que entrou em vigor em 2026, atribuindo um papel de destaque à propulsão elétrica em carros mais leves, dividiu tanto pilotos quanto fãs após as três primeiras corridas da temporada.

O tetracampeão mundial Max Verstappen classificou o novo estilo de corrida como uma "piada" após o Grande Prêmio da China e deu a entender que poderia fazer uma pausa na F1 em 2027, caso não fossem feitas alterações.

O acidente de Oliver Bearman no Japão, no final de março, quando ele tentou desviar do argentino Franco Colapinto, que havia desacelerado bruscamente, gerenciando a energia de seu motor híbrido devido ao fenômeno do "super clipping", reacendeu o debate sobre a adequação de um regulamento que, segundo seus defensores, deveria ajudar a melhorar o espetáculo na pista.

Os ajustes mais recentes visam reduzir "a duração máxima do 'super clipping' para aproximadamente entre dois e quatro segundos por volta", explicou a FIA.

A potência máxima do "super clipping" aumentará de 250 kW para 350 kW, mantendo o objetivo de reduzir o tempo gasto durante a corrida com a gestão de energia e a recarga da bateria.

A potência de boost, que fornece um impulso extra para ultrapassagens, será limitada a 150 kW durante a corrida.

O chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, alertou contra a realização de mudanças drásticas nos regulamentos, após seus pilotos — Kimi Antonelli e George Russell — terem tido um início de temporada promissor. Antonelli lidera com nove pontos de vantagem sobre Russell na classificação geral após as três primeiras corridas.

Wolff pediu para que se aja "com bisturi mais do que com um taco de beisebol".

O GP de Miami marcará o fim da interrupção forçada de cinco semanas na temporada, decorrente do cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita devido ao conflito no Oriente Médio.

A number of refinements to the 2026 FIA Formula One World Championship regulations were agreed today during an online meeting between the FIA, Team Principals, CEOs of Power Unit Manufacturers and FOM 👇#FIA #F1https://t.co/uNuH178yCI — FIA (@fia) April 20, 2026

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*Por AFP