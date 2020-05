Felipe Massa revela que sabe do quadro de saúde de Schumacher

O estado de saúde do heptacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher, é uma incógnita há anos. Desde que sofreu um acidente esquiando em uma pista de esqui nos Alpes franceses, pouco se sabe sobre sua vitalidade, apenas familiares e amigos próximo tem informações. Companheiro do alemão na Ferrari em 2006, Felipe Massa é um dos poucos que sabe sobre a lenda do automobilismo.

“Eu sei como ele está, tenho informações, minha relação sempre foi muito próxima com ele. Acho que o principal de tudo isso, nós sabemos que a situação dele não é fácil, ele está em uma fase difícil, só que temos que ter o respeito, como eu tenho com a família. Eles não gostam de soltar nenhuma informação, e quem sou para fazer isso?”, disse entrevista ao Expediente Futebol, do Fox Sports.

Na época do acidente, em dezembro de 2013, o boletim médico de Schumacher mencionava um traumatismo craniano e informava que o ex-piloto estava em coma. Após mais de seis anos, o quadro de saúde ainda é dúvida. Sem dar qualquer pista, Massa revelou que torce para uma melhora do ex-companheiro.

“Eu sonho e rezo todos os dias para que ele melhore, para que ele volte a aparecer em um circuito, ainda mais agora com o filho dele correndo, para torcer e acompanhar. Então eu rezo para que isso possa acontecer um dia”, finalizou.